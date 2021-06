On sait que Honda travaille sur un premier véhicule tout électrique et que ce dernier sera le fruit d’un partenariat avec General Motors (GM). Cette semaine, the fabricant japonais a confirmé quel nom il adoptera : Prologue.

Prévu pour être commercialisé au cours de l’année 2024, le Honda Prologue va profiter des batteries Ultium qui vont équiper les futurs véhicules électriques de GM, tels que le GMC Hummer EV et le Cadillac Lyriq, entre autres.

Photo : Honda Logo Honda Prologue, sur blanc

Honda n’a rien dévoilé sur la taille ou le format que prendra le Prologue, mais on peut facilement imaginer que ce dernier va adopter un gabarit populaire auprès du public, soit compact ou intermédiaire. Le groupe motopropulseur et la plateforme seront faits de composants GM. Dave Gardner, vice-président directeur de Honda, a déclaré que les principaux éléments de différenciation entre le Prologue et les véhicules électriques GM vont se trouver dans la « moitié supérieure » du véhicule, soit le design de la carrosserie et la conception de l’habitacle.

Quant au nom Prologue, Honda mentionne l’avoir choisi pour indiquer qu’il s’agit du premier d’une longue série de véhicules électriques. La marque de luxe du constructeur, Acura, aura également droit à une version de ce véhicule en 2024, mais le nom de cette variante n’a pas encore été annoncé. Honda a déclaré qu’elle prévoyait que les véhicules électriques et ceux fonctionnant grâce à une pile à combustible (hydrogène) représenteraient 40 % de ses ventes de véhicules neufs d’ici 2030, 80 % d’ici 2035 et 100 % d’ici 2040.

Si l’arrivée de ce modèle est intéressante pour Honda, l’année 2024 est encore loin. Déjà, la concurrence propose des solutions, que ce soit Ford avec son Mach E, Volkswagen avec son ID.4, ou encore Nissan et son Ariya, Hyundai et l’Ioniq 5, ainsi que Kia et l’EV6.