Au fil des années, le Salon de l’auto de Los Angeles a été le théâtre de plusieurs débuts importants. On n’a qu’à penser à la firme Rivian qui y a présenté ses premiers véhicules à l’automne 2018.

Mercredi, ce fut au tour du fabricant vietnamien VinFast d’officiellement faire ses débuts. Pour l’occasion, la compagnie a lancé deux VUS électriques, le VF e35 et le VF e36. Les deux profitent de plusieurs technologies avancées sur lesquelles nous aurons amplement l’occasion de revenir.

L’événement représente une étape importante dans le plan d’expansion mondiale de l’entreprise qui compte jouer un rôle de premier plan dans une nouvelle réalité planétaire rempli de véhicules électriques.

Et si VinFast ne vous dit rien, dites-vous que vous n’êtes pas seuls. Cette entreprise a été fondée il y a à peine quatre ans et jusqu’ici, les véhicules qu’elle a proposés étaient des produits BMW et General Motors construits sous licence.

Photo : VinFast VinFast VF e36

En lançant une nouvelle marque dans un salon d’importance comme celui de Los Angeles, VinFast met le Vietnam sur la carte automobile mondiale. Et la compagnie profite d’appuis majeurs sur le plan local. VinFast fait partie de Vingroup, le plus grand conglomérat du Vietnam qui a déjà promis 3,5 milliards dans l’aventure et espère en bout de piste que la fabrication de 250 000 véhicules par année sera possible.

Michael Lohscheller, le chef de la direction de VinFast, a déclaré ceci : « Nous sommes profondément motivés pour inciter nos clients à faire preuve d’audace et à rejoindre la révolution vers les véhicules électriques afin d’accélérer les solutions qui permettront de résoudre cette crise. VinFast est convaincu que l’avenir de la mobilité passera par des voitures électriques intelligentes, hautement personnalisées et intégrées à des technologies bénéfiques pour la vie et l’environnement. Ces véhicules le feront tout en respectant les normes de sécurité et en offrant des expériences de conduite supérieures et confortables. »

Photo : VinFast VinFast VF e35

Quant aux véhicules présentés, il s’agit de deux VUS. Le VF e35 est un modèle de taille compacte, le VF e36 un utilitaire de format intermédiaire. La version 35 est équipée d’une batterie lithium-ion de 86 kWh, tandis que la variante 36 profite de 90 kWh. On parle ici de la quantité utilisable, ce qui garantit une capacité totale d’environ 96 à 100 kWh. Tous les véhicules électriques conservent une certaine capacité en réserve, car l’épuisement complet d’une cellule lithium-ion peut causer des dommages.

La compagnie promet la récupération de 70 % des capacités en seulement 15 minutes avec une borne très rapide.

Bien sûr, on est encore loin des débuts de ces modèles. Nous aurons l’occasion de revenir avec des données techniques plus précises. Les VUS électriques de VinFast pourront être précommandés lors de la première moitié de l’année 2022 alors que les premières livraisons devraient suivre avant la fin de la même année.

Notons que l’entreprise compte ouvrir quelque 60 boutiques aux États-Unis et 38 centres au Canada avec une présence significative au Québec. Certaines proposeront un service plus étoffé, d’autres prendront simplement la forme d’un point de vente.

Photo : VinFast VinFast VF e36, arrière