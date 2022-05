Première image officielle du Honda Prologue 2024

Le premier véhicule tout électrique de Honda est attendu en 2024. On connaît déjà son nom, le Prologue, et l’on sait qu’il va naître d’une collaboration avec General Motors (GM). Jusqu’ici, nous n’avions pas vraiment une idée de ses lignes.

Ce n’est plus le cas alors que la compagnie a partagé hier une « photo » officielle du modèle. On devrait plutôt parler d’un rendu informatique, mais quand même, ça nous donne un aperçu.

Ce qui est étonnant, c’est que Honda n’a pas l’habitude de nous présenter longtemps d’avance ses véhicules ou du moins leur apparence. Lorsqu’elle le fait, elle dévoile ce qu’elle appelle des « concepts », mais ce sont des produits très près de la production. Ce n’est pas ce que l’on a ici.

Pour ce qui est du design, rappelons que le Prologue est le résultat d’une collaboration entre les stylistes américains (bureaux de Los Angeles) et japonais de Honda. Sur le plan conceptuel, l’idée était de créer un VUS à l’allure moderne, sans qu’il apparaisse comme un intrus en matière de style au milieu des autres produits de la marque. Honda explique que l’aérodynamisme a été au cœur du projet, question d’offrir un maximum d’autonomie. Le Prologue fera école à ce chapitre.

« En tant que chef de projet pour le design extérieur du Honda Prologue, il était très excitant de travailler avec une jeune équipe de designers pour créer un VUS aux lignes simples et épurées, fortement influencé par nos modèles électriques mondiaux, dont la Honda E. Nous avons équilibré cela avec un look néo-rugueux que l’on retrouve dans notre gamme actuelle, afin que le Prologue représente un véritable véhicule électrique Honda », a déclaré Jiro Ikeda, le chef du design extérieur.

On vous laisse juger des lignes du véhicule, mais il est vrai qu’elles sont épurées et en lien avec ce qu’on a vu récemment de la compagnie, notamment des nouveaux HR-V et CR-V.

Détail intéressant pour notre marché, Honda a expliqué que son Prologue serait d’abord proposé aux États-Unis (et le Canada, on le devine) avant d’être offert ailleurs. La compagnie croit aussi qu’elle sera en mesure d’assembler le véhicule dans ses propres installations. Après le lancement du Prologue, Honda préparera ses premiers véhicules électriques propres, cette fois assemblés sur une architecture maison.

Enfin, la compagnie a aussi annoncé une mise à jour de son programme image, destiné à ses dépositaires.