• Honda doit rappeler un peu plus de 330 000 véhicules en raison d’un problème avec les rétroviseurs.

• Le problème se trouve avec les éléments chauffants qui pourraient avoir été mal fixés.

• Au Canada, ce sont 12 916 véhicules qui sont touchés.

• La campagne touche quatre modèles, soit le Pilot, le Ridgeline, le Passport et l’Odyssey.

Tous les rappels ne sont pas créés égaux. Certains touchent peu de véhicules, mais sont de nature grave, ce qui les plonge dans l’actualité. En d’autres cas, les problèmes peuvent être moins importants, mais concernent de nombreux véhicules.

C’est le cas qui nous intéresse avec ce plus récent rappel lancé par Honda. La campagne touche un peu plus de 330 000 véhicules qui pourraient voir la vitre de leurs rétroviseurs latéraux tomber. Voilà une situation pour le moins inusitée.

2021 Honda Ridgeline Photo : Honda

Les modèles visés sont certains Pilot et Ridgeline des années 2020 et 2021, ainsi que des Passport et Odyssey des années 2020 à 2022. Ce qui se produit, c’est que le pavé chauffant qui se trouve derrière la vitre des rétroviseurs pourrait ne pas avoir été correctement collé, ce qui peut entraîner le détachement de la vitre.

Honda a déclaré avoir commencé à observer des vibrations de rétroviseurs en 2018. En 2020, le constructeur a reçu un rapport soulignant l’augmentation des cas de vibrations. Le fournisseur a modifié son pavé chauffant et son adhésif en 2021 pour résoudre le problème. Toutefois, à la fin de 2022, la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent de Transports Canada, a demandé à Honda d’enquêter sur la chose. Le fabricant a reçu 71 demandes de garantie liées à ce problème.

Honda Odyssey 2022 Photo : D.Heyman

Aucun rapport faisant état de blessures ou de décès dus au détachement d’un rétroviseur latéral n’a été signalé. Il faudrait beaucoup de malchance pour que cela se produise, mais une pièce qui tombe pourrait par exemple se trouver au mauvais endroit, entraîner la crevaison du pneu d’un autre véhicule et provoquer un accident.

On s’entend toutefois que les risques sont minimes. Cependant, un véhicule sans rétroviseur devient non conforme. Pour le conducteur, ça peut aussi représenter un risque pour la conduite alors qu’il devient plus difficile d’être conscient de son environnement immédiat.

Honda doit aviser les propriétaires par la poste. En raison d'un problème d'approvisionnement en pièces, la compagnie recommande de visiter le concessionnaire uniquement si la vitre du rétroviseur n’est pas bien fixée, si elle vibre ou si elle est complètement détachée. Honda enverra un deuxième avis lorsque les pièces de rechange seront disponibles et demandera aux propriétaires d'amener leur véhicule chez un concessionnaire pour faire remplacer la vitre des deux rétroviseurs.