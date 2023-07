Honda se voit forcée de rappeler 1,2 million de véhicules afin de régler un problème avec la caméra de recul. La nouvelle a été annoncée vendredi par la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent de Transports Canada. La campagne touche les modèles suivants :

Les fourgonnettes Odyssey 2018-2023;

Les VUS Pilot 2019-2022;

Les VUS Passport 2019-2023.

Honda Odyssey 2021 Photo : D.Boshouwers

Le problème potentiel, c’est qu’un connecteur de câble coaxial responsable du lien entre la caméra et l’écran peut être défectueux, empêchant à l’image d’apparaître à l’intérieur du véhicule.

Honda a déjà étendu la garantie aux véhicules concernés par le problème en 2021. Le constructeur a déclaré, via un document déposé auprès de la NHTSA, qu’il avait reçu 273 870 réclamations de garantie liées au problème entre mai 2017 et juin 2023. On voit que le problème n’est pas qu’anecdotique et qu’il peut affecter beaucoup de véhicules. Honda précise qu’aucun rapport de blessures ou de décès n’a été signalé en relation avec cette situation.

Rappelons que ce type de rappel est obligatoire, car un véhicule qui n’affiche pas l’image captée par la caméra de recul ne répond plus aux normes de sécurité des autorités, tant aux États-Unis qu’au Canada.

Parlant du Canada, quelque 80 000 véhicules seraient concernés, selon ce que communique le groupe Reuters.

Pour ce qui est de la réparation, les concessionnaires installeront un faisceau de câbles de meilleure qualité entre le système d’affichage et les connexions des bornes du véhicule. Un couvercle de protection sera aussi installé sur le connecteur de câble du véhicule.