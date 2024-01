• Honda dévoile deux concepts au CES 2024, le Saloon et le Space-Hub.

Las Vegas, Nevada - Honda est un des constructeurs qui retient l’attention au CES 2024. La firme japonaise a dévoilé deux concepts aussi spectaculaires que différents l’un de l’autre, mais deux études fascinantes.

En fait, les prototypes Saloon et Space-Hub se veulent les premiers concepts de la nouvelle gamme de véhicules électriques que prépare l’entreprise, des modèles qui ne sont pas basés sur la plateforme Ultium de General Motors, comme le modèle Prologue, développé conjointement avec le géant américain.

Les deux modèles dévoilés sont des produits Honda à part entière, avec une structure propre à l’entreprise. Ces derniers s’inscrivent dans la Série 0 qui devrait arriver sur le marché en 2026. La conception des produits suit la philosophie Thin, Light and Wise (mince, léger et sage), ce qui va représenter la base de la façon de faire des véhicules électriques à l’avenir chez Honda.

La concept Honda Saloon Photo : D.Rufiange

Design extérieur du nouveau concept Honda Saloon Photo : Honda

L'intérieur du nouveau concept électrique de Honda Photo : Honda

Honda Saloon

Le premier adopte une allure très futuriste. Il sera le premier véhicule de cette Série 0. Honda le décrit comme le futur modèle phare de sa gamme électrique. Et rassurez-vous, il sera possible de le conduire (plutôt qu’un modèle à conduite autonome), car il est pensé pour les conducteurs. Honda promet une expérience de pilotage engagée, mais elle demeure vague sur les processus utilisés pour l’offrir. Elle fait état de nouveaux systèmes de gestion de la direction électronique et de contrôle de mouvement.

Honda a aussi mis à contribution l’expérience qu’elle a développée en robotique pour offrir un système de contrôle de la posture qui aidera le conducteur lors de diverses situations de conduite afin de maximiser le plaisir de conduire à l’ère électrique.

Honda Space Hub électrique Photo : D.Rufiange

Dévoilement du concept de Honda Space Hub Photo : D.Rufiange

L'intérieur du concept Honda Space Hub Photo : Honda

Honda Space-Hub

Quant à l’autre concept, c’est peut-être celui qui a retenu le plus l’attention. Le véhicule est pensé pour accueillir un maximum de personnes à l’intérieur d’un environnement hyper futuriste. Toujours vague, la compagnie décrit ce dernier comme un espace « qui relie les gens entre eux et au monde extérieur. »

Évidemment, pour le moment, aucun détail n’a été partagé sur les groupes motopropulseurs de ces études.

Ce qui est frappant, c’est que les deux suggestions ne ressemblent vraiment pas à des véhicules prêts pour la production. Historiquement, lorsque la compagnie nous présentait un concept, c’était pratiquement le modèle que l’on finissait par retrouver chez le concessionnaire.

On verra bien de quelle façon elle va faire évoluer le design de ces produits, mais Honda devra mettre les bouchées doubles ; l’année 2026 approche à grands pas.