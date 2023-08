Chez Honda, la performance prend la forme de la variante Type R de la berline Civic. Avec l’électrification qui est en vue, il est permis de se demander si nous allons voir le traitement Type R être appliqué à un futur modèle.

Selon Ko Yamamoto, conseiller technique du constructeur, on devrait voir le logo Type R survivre à l’électrification. C’est ce qu’il a récemment affirmé lors d’une entrevue accordée au magazine Autocar.

Il a cependant ajouté quelque chose de très important. Ces éventuels modèles électriques Type R devront offrir la même expérience de conduite agréable que celle livrée avec l’actuelle Civic Type R.

« L’approche Type R maximise le plaisir de conduire. Si ce plaisir peut être transposé à une voiture électrique, alors celle-ci pourrait porter un logo Type R », a mentionné en substance le conseiller.

À la question visant à savoir si nous pourrions voir d’autres modèles Type R apparaître au catalogue de la marque, il a exclu toute possibilité que les propositions actuelles de la compagnie, comme le CR-V ou le HR-V, reçoivent le traitement Type R.

Honda Civic Type R 2023 blanche Photo : Honda

Et il faudra certes attendre avant de voir un modèle électrique Type R, car les Honda E et e-Ny1 électriques qui sont vendues sur d’autres marchés ne seront pas modifiées en variantes Type R. Cependant, la compagnie travaille sur d’autres créations électriques et c’est là que nous pourrions éventuellement être surpris.

Honda a déclaré l’année dernière qu’elle prévoyait lancer 30 véhicules électriques à travers le monde d’ici à 2030. Certains atteindront notre marché, à commencer par les VUS Honda Prologue et Acura ZDX, prévus pour 2024. Rappelons que ces deux utilitaires sont basés sur la structure Ultium de General Motors (GM) et qu’ils seront fabriqués par le constructeur américain. Toutefois, Honda prévoit concevoir ses propres véhicules électriques grâce à sa propre architecture, et ce, à compter de 2025. Le premier modèle prévu sera un VUS.

Honda Prologue 2024 Photo : Honda

Il y aura aussi une autre collaboration avec GM, cette fois pour le développement de véhicules plus abordables. Le constructeur japonais travaille aussi avec Sony pour mettre au monde Affela, une nouvelle marque de véhicules électriques.

Concernant un éventuel modèle Type R électrique, il faudra bien sûr se montrer patients, mais la compagnie voudra certainement répondre à Hyundai qui vient de présenter une version ultra performante de son VUS Ioniq 5, soit l’Ioniq 5 N.

Il sera aussi intéressant de voir à quel point Honda réussira à rattraper son retard en matière d’électrification.