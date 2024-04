Honda et le gouvernement canadien seraient sur le point de s’entendre pour la construction de véhicules électriques et de leurs composantes en sol ontarien. C’est le site Bloomberg qui a reçu les informations de source sûre. Le Globe and Mail a été rapide à publier la nouvelle.

L’accord devrait être annoncé officiellement d’ici une semaine. Selon les commentaires du premier ministre ontarien Doug Ford, ainsi que de son ministre du développement économique Vic Fedeli, le projet impliquerait un engagement d’environ 14 à 15 milliards de dollars.

Doug Ford a aussi déclaré que l’accord était le plus important de l’histoire du pays. Ce n’est pas rien.

Les nouvelles installations traiteraient les matériaux actifs de la cathode, serviraient à construire des batteries et à assembler des véhicules. Le sud de l’Ontario deviendrait du coup une plaque tournante du plan d’électrification de Honda en Amérique du Nord.

Le gouvernement canadien subventionnerait une partie du coût d’investissement, mais les détails de cette participation n’ont pas encore été révélés.

Dans le budget fédéral de la semaine dernière, le gouvernement a introduit un nouveau crédit d’impôt à l’investissement accordant aux entreprises un rabais de 10 % sur les coûts de construction de nouveaux bâtiments utilisés dans des segments clés de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques.

Clairement, cela a joué un rôle majeur dans la décision de Honda. Selon ce que rapporte Automotive News, c’était un enjeu clé des négociations du côté de la compagnie.