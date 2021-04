Une décapotable électrique du côté de GM… en Chine

Le Salon de l’auto de Shanghai approche à grands pas et quantité de modèles intéressants y seront bien sûr présentés. Ça inclut le concept Hongguang MINIEV Cabrio de la firme Wuling. Cette entreprise œuvre en partenariat avec General Motors (GM) en Chine, si bien que le véhicule présenté a un petit quelque chose de GM.

Le modèle est basé sur la Wuling Hongguang MINIEV, un des véhicules électriques les plus vendus en Chine. Cette compacte urbaine très abordable a été mise en vente l’été dernier et voilà qu’une version décapotable s’apprête à faire ses débuts.

La MINIEV à toit fixe coûte l’équivalent en yuans d’environ 4300 $ américains. Dans les 20 jours qui ont suivi ses débuts, le 24 juillet 2020, la division chinoise du magazine Automotive News indiquait que Wuling avait vendu 15 000 unités et pris des commandes pour plus de 50 000 autres. Il s’agit du véhicule électrique le plus populaire que le groupe ait jamais produit.

Le concept MINIEV Cabrio apporte plusieurs changements visuels à la voiture à quatre places sur laquelle il est basé. Les phares et les feux ont été remplacés par des unités de type jeu vidéo (à DEL), certains des espaces négatifs des pare-chocs et des portes ont été comblés par des garnitures plus massives et de couleur contrastante, et le modèle roule sur des roues plus élégantes comprenant un design à six rayons.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Wuling Le concept Hongguang MINIEV Cabrio, intérieur

À l’intérieur, l’écran qui affiche l’instrumentation a vu sa largeur être doublée, passant de derrière le volant à l’endroit où se trouverait normalement l’écran du système multimédia. Un volant multifonctions remplace la simple unité à deux branches du modèle régulier. En raison du toit rétractable, la banquette arrière rabattable n’existe plus, transformant le Hongguang en un véhicule à deux places.

Le MINIEV Hongguang régulier est alimenté par deux options de batterie, soit une unité de 9,3 kWh avec une autonomie de 120 kilomètres ou une batterie de 13,9 kWh capable de proposer une liberté de 170 kilomètres. La vitesse maximale est d’environ 100 km/h, ce qui est suffisant pour les rues densément peuplées des villes chinoises.

Avec de telles données, on comprend que le modèle ne pourrait pas vraiment s’imposer ici. Son style, cependant, pourrait en faire craquer plus d’un

La coentreprise SAIC-GM-Wuling a été créée en 2002. Le géant chinois de l’automobile SAIC détient 50,1 % des parts, GM 44 %, et Wuling le reste.

Le modèle sera dévoilé le 19 avril sous forme de concept, mais des informations qui circulent en Chine parlent de versions de production qui serait déjà à l’essai.