L’Accent, jadis un des meilleurs vendeurs dans la gamme de Hyundai Canada, disparaîtra du pays après 2020. La division canadienne du constructeur coréen a confirmé que la sous-compacte ne reviendra pas dans l’alignement l’année prochaine.

En 2019, Hyundai Canada avait supprimé la version berline, ne laissant que la variante à hayon sur le marché. Autre signe de la rapidité avec laquelle la situation des voitures évolue depuis quelque temps, les deux variantes du modèle avaient été redessinées récemment, soit pour l’année-modèle 2018.

La carrière canadienne de l’Accent s’achève donc avec cette cinquième génération. Le modèle avait été lancé en septembre 1994. Depuis, il s’est vendu à plus de 460 000 exemplaires au Canada. Pendant dix ans, l’Accent a même été la sous-compacte la plus vendue au pays, grâce notamment au Québec où elle était — et est toujours — omniprésente sur les routes.

Hyundai Accent 2020, profil

Aux yeux des acheteurs de véhicules neufs, cependant, la cote de l’Accent a rapidement et fortement chuté au cours des deux dernières années. Le premier grand coup de massue a été porté par l’arrivée du Kona (14 497 et 25 817 unités vendues au Canada en 2018 et 2019, respectivement). Cette année, le Venue a ajouté de la pression sur la plaie. L’Accent a vu ses ventes chuter de 59 % (à 1362 unités) cette année par rapport au premier semestre de 2019 (les ventes du Kona sont également en baisse, en raison du coronavirus bien sûr, mais de « seulement » 28 %).

« Au milieu de l’offensive de produits la plus agressive de l’histoire de Hyundai, nous améliorons rapidement l’étendue et la largeur de notre portefeuille de produits à succès. Les lancements réussis du Kona et du Venue représentent de grandes opportunités pour offrir les meilleurs véhicules primés du marché à nos clients qui recherchent un transport d’entrée de gamme et bien équipé. » – Don Romano, PDG, Hyundai Canada

Dans ce choix de transport d’entrée de gamme et bien équipé, les consommateurs ne trouveront pas l’Accent à partir de 2021, cependant.