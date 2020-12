Auto123 présente à nouveau cette année les voitures les plus abordables au Canada en 2020-21.

Le coût de la vie augmente sans cesse et les derniers mois plus difficiles causés par la pandémie de la Covid-19 n’ont certainement pas aidé le portefeuille des ménages canadiens. Mais, comme on a pu l’observer, les Canadiens ont délaissé les transports en commun depuis le printemps 2020 au profit de l’automobile Si certains peuvent se permettre d’entrer dans une salle de montre d’une marque luxueuse pour leur nouveau véhicule, d’autres doivent joindre les deux bouts et l’acquisition d’une nouvelle voiture signifie une dépense additionnelle.

Qui plus est, il ne faut pas oublier que la catégorie des sous-compactes est sur son déclin. Heureusement, il reste encore quelques aubaines à saisir au sein de cette industrie de plus en plus onéreuse. Nous avons fait le tour pour vous. Voici sans plus tarder les 10 voitures les plus abordables au Canada en cette fin 2020… et deux mentions honorables qui se vendent à un tarif inférieur à 20 000 $.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

12e position : Subaru Impreza Commodité 2021 à boîte manuelle 19 995 $ + 1675 $ de frais