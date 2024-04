• L’Édition LNH du Hyundai Santa Fe sera proposée à 56 998 $.

Au plus récent Salon de l’auto de Montréal, Hyundai en a profité pour dévoiler une version spéciale de son VUS Santa Fe de nouvelle génération, soit l’Édition LNH. En tant que partenaire officielle de la Ligue nationale de hockey au Canada, c’était tout indiqué.

Aujourd’hui, la compagnie a divulgué le prix de départ de ce modèle, fixé à 56 998 $.

Rappelons que ce Santa Fe Édition LNH sera offert en quantité limitée au départ, soit 500 unités. Cependant, comme le mentionne Frédéric Mercier, le directeur de produits et relations publiques de Hyundai Canada pour le Québec, « qui sait, si l’accueil est suffisamment positif, nous espérons proposer à l’avenir davantage de versions de véhicules et d’accessoires liés à la LNH. »

De plus, en raison du partenariat qu’entretient l’entreprise avec la sensation Connor Bédard, qui joue pour les Blackhawks de Chicago, Hyundai va offrir à chaque acheteur un chandail signé par la recrue de 18 ans. Voilà qui pourrait devenir un objet de collection extraordinaire.

Au Salon de l'auto de Montréal 2024, le Hyundai Santa Fe Édition LNH est présenté par Yvan Cournoyer | Photo : D.Boshouwers

Aussi, pour chacun des 500 modèles vendus, Hyundai Canada va remettre 500 $ US à la Chicago Blackhawks Foundation, l’organisme de bienfaisance de l’équipe.

« Avec notre engagement auprès de la Ligue nationale de hockey et de l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey, il est important que nous restions fidèles à l’engagement que nous avons pris à l’égard du hockey en premier lieu, à savoir soutenir le jeu dans les communautés locales », a déclaré Christine Smith, la directrice du marketing chez Hyundai Canada.

« Le partenariat avec la LNH et l’AJLNH (NDLR : Association des Joueurs de la Ligue nationale de hockey) nous a donné l’occasion d’ajouter et d’offrir un véhicule personnel et amusant aux consommateurs canadiens. La réaction au Santa Fe hybride Édition LNH a jusqu’à présent été formidable. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’aider les Canadiens à afficher avec fierté les couleurs de leur équipe, en leur donnant ce sentiment d’appartenance chaque fois qu’ils s’installent derrière le volant », a ajouté Steve Flamand, le directeur des ventes nationales et de la stratégie numérique chez Hyundai Canada.



Hyundai Santa Fe Édition LNH 2024, avant et arrière | Photo : Hyundai

Le modèle est basé sur le niveau de finition haut de gamme de la famille, soit Ultimate Calligraphy.

Sous le capot, cette variante propose un moteur 4-cylindres turbo de 1,6 litre, associé à des organes électriques. Cette combinaison offre une puissance de 231 chevaux et un couple maximal de 271 livres-pieds. Ça rend cette variante d’autant plus unique, car le modèle Ultimate Calligraphy à essence uniquement est équipé d’un 4-cylindres turbo de 2,5 litres livrant 277 chevaux et 311 livres-pieds de couple. Notez qu’une boîte automatique à six rapports fait équipe avec le moteur hybride alors que c’est une transmission automatique à huit vitesses que l’on retrouve avec le moteur de 2,5 litres.

Parmi les éléments qui vont différencier ce modèle et le rendre unique, mentionnons des seuils de portières et des tapis protecteurs portant le logo de l’équipe préférée de l’acheteur.

À l’extérieur, le modèle sera porteur de la teinte Blanc Crème mat. Cette couleur sera exclusive à cette Édition LNH. Le tout sera agrémenté de jantes noires en alliage (20 pouces).

À l’intérieur, on va retrouver une configuration à six places, avec des sièges recouverts de cuir Napa (couleur Pecan Brown). Une chaîne audio Bose à 12 haut-parleurs, deux espaces de recharge sans fil pour appareils cellulaires, de même qu’un compartiment de stérilisation aux rayons ultraviolets (au-dessus du coffre à gants) seront également de la partie, entre autres choses.

Ceux intéressés par cette version peuvent contacter leurs concessionnaires à compter d’aujourd’hui pour en faire la demande.

Hyundai Santa Fe Édition LNH 2024, trois-quarts avant | Photo : Hyundai