Hyundai dévoile deux images de l’Elantra N

En septembre 2020, Hyundai nous montrait pour la première fois une Elantra N, mais sous forme de prototype doté d’un habit d’un camouflage. Puis, d’autres images ont été dévoilées, montrant des détails de la voiture. Aujourd’hui, deux autres clichés s’ajoutent à la liste et nous rappellent que le dévoilement complet du modèle approche à grands pas.

Et cette fois, rien n’est camouflé. On ne voit pas la voiture en entier, mais ce qu’on nous montre est clair et lance la discussion.

On remarque évidemment ces deux gros embouts d’échappement ronds. Ces derniers confirment ce qu’on avait déjà perçu avec les dévoilements antérieurs. On retrouve aussi un aileron stylisé greffé au coffre, ainsi qu’une bande à DEL qui relie les feux. La bande rouge, traditionnelle des modèles N chez Hyundai, est aussi présente alors qu’on la voit au bas du pare-chocs arrière et des flancs de la voiture.

Photo : Hyundai Hyundai Elantra N 2022, roue

La deuxième image nous donne un aperçu des jantes dont le design est magnifique, il faut le mentionner. Elles sont ceinturées de pneus Michelin Pilot Sport 4S et cachent un système de freinage à la hauteur des performances attendues avec des étriers rouges portant le logo N. Bref, on n’aura pas de difficultés à remarquer et à distinguer le modèle sur la route.

« Nous l’avons conçue pour être une sportive éprouvée en course, avec des capacités de conduite dynamique et un style que les amateurs de performances adorent », commente Till Wartenberg, vice-président de la division N chez Hyundai. « J’ai hâte de dévoiler l’Elantra N, un ajout exceptionnel à la gamme N qui offre des performances à couper le souffle. Restez à l’affût pour la première mondiale virtuelle. »

Aucune date n’est annoncée pour cette grande présentation, mais Hyundai a promis plus d’informations au cours des prochaines semaines.

Photo : Hyundai Hyundai Elantra N 2022, trois quarts avant

Photo : Hyundai Hyundai Elantra N 2022, trois quarts arrière

Photo : Hyundai Hyundai Elantra N 2022, avant

Photo : Hyundai Hyundai Elantra N 2022, diffuseur