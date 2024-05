Hyundai Elantra N 2022, profil | Photo : D.Heyman

Auto123 met à l’essai la Hyundai Elantra N 2022.

Il n'y a pas si longtemps, si vous m'aviez dit que de tous les constructeurs japonais et coréens qui ont pénétré le marché canadien au cours des dernières décennies, Hyundai serait le premier à offrir une gamme de véhicules performants, je vous aurais probablement accusé de vivre dans un monde de rêve.

Ce n'est pas sans précédent, exactement. Honda a offert des versions de performance – pensez à la Civic Si – et ce qu'on pourrait appeler des modèles de performance à part entière comme la Civic Type R; Mazda a la MX-5, et elle a déjà saupoudré l'amour de Mazdaspeed sur une sélection très légère de modèles (bien qu'elle ne l'ait pas fait depuis 2013); Toyota a sa division TRD, mais c'est surtout cosmétique.

Hyundai, par contre, semble avoir repéré une lacune dans la couverture de ce secteur, car elle met le paquet avec sa division N. Et ses efforts ne se limitent pas à offrir des voitures de route amusantes, car elle participe également à des championnats de haut niveau comme le championnat du monde des rallyes, le TCR (voiture de tourisme) Pirelli World Challenge et le TCR Michelin Pilot Challenge.

Alors, que faire quand on fait de la course et qu'il est temps de mieux monétiser l'effort ? Eh bien, vous développez des voitures de route super cool avec un peu de flair, inspirées par ces coureurs.

C'est le cas de la Hyundai Elantra N de 2022. Elle est équipée du même 4-cylindres turbo de 2,0-litres que la voiture de course, et... c'est à peu près tout. Mais ce n'est pas grave, car il y a beaucoup plus dans l’ensemble N qui transforme cette Elantra réguilière – Elantra N Line, si vous préférez – en quelque chose de très différent.

Hyundai Elantra N 2022, avant | Photo : D.Heyman

À l'extérieur

Cela commence par une gamme de couleurs éclatantes, comme le Gris Cyber que l'on voit ici et le Bleu Performance qui est unique aux modèles N de la gamme Hyundai. Ces couleurs sont complétées par des bas de caisse rouges, quelle que soit la couleur choisie parmi les six disponibles, ainsi que par des jantes de 19 pouces uniques enveloppant des étriers de frein rouges, un aileron de coffre peu discret (mais très cool), un bouclier avant noirci et des rétroviseurs extérieurs noirs assortis.

Ajoutez à cela les conduits de refroidissement fonctionnels du pare-chocs avant et le fait que l'Elantra N est plus basse que ses sœurs, et vous obtenez une compacte performante à l'allure déterminée.

Oh, et comment oublier le réglage de la sonorité du moteur « TCR » et l'échappement qui a été réglé pour « éclater » comme une voiture de course ou de rallye en pleine course, et qui fait de son mieux pour vous rappeler qu'il existe une version de course et que c'est ainsi qu'elle accélère, qu'elle se comporte et même qu'elle sonne.

Hyundai Elantra N 2022, intérieur | Photo : D.Heyman

À l’Intérieur

Ici, le thème Bleu Performance se poursuit quelle que soit la couleur extérieure que vous choisissez, puisqu'on le retrouve parsemé dans tout l'habitacle. Les surpiqûres contrastantes des sièges, les boutons « N » du volant – nous y reviendrons dans une minute – et l'insert du levier de vitesses sont tous de cette couleur. Parmi les autres éléments intérieurs spécifiques à la N, on trouve un tout nouveau mode « performance » pour le groupe de jauges numériques de série, ainsi qu'une application de suivi des données de performance sur l'écran principal d'infodivertissement de 10,25 pouces.

Il y a également des sièges performance légers spéciaux (qui, il faut le noter, ne sont réglables que manuellement, mais sont en revanche chauffants) ainsi qu'un bouton rouge sur le volant marqué « NGR » sur les modèles à boîte automatique, et « REV » sur les modèles à boîte manuelle.

Hyundai Elantra N 2022, trois quarts arrière | Photo : D.Heyman

Sur la route

Sur les voitures équipées de la boîte automatique à huit rapports à double embrayage, comme c'était le cas sur mon modèle d'essai, ce bouton signifie « N Grin Shift » et permet d'augmenter la puissance de 10 chevaux (pour un total de 286 chevaux) pendant 20 secondes. Si cela vous semble familier, c'est que vous avez probablement entendu parler d'une fonction similaire dans la technologie « push-to-pass » que l'on trouve dans divers bolides de course. Dans les voitures munies de la boîte manuelle, ce bouton permet d'activer ou de désactiver les rétrogradations en fonction du régime.

Même sans l'activation du NGR, cette Elantra et ses 276 chevaux (et 289 lb-pi de couple) n'est pas en reste.

La puissance arrive avec peu de retard – le couple maximal arrive à 2 100 tr/min et se maintient jusqu'à 4 700 tr/min – et si vous avez choisi l'un des modes de conduite les plus agressifs, les changements de vitesse dans les voitures automatiques se font en un clin d'œil – ahh, les joies d'une boîte de vitesses à double embrayage.

Vous pouvez bien sûr choisir entre différents modes de conduite – Eco, Normal, Sport, N – ou personnaliser votre mode de conduite et les associer avec le bouton N, comme vous le feriez dans une voiture de BMW M par exemple. Si cela ne suffit pas, il y a même un système de contrôle du lancement ou « launch control » si vous préférez l’appellation anglophone. Vous l'activez via les nouvelles pages de performances et, une fois activé, il vous fera gagner 0,3 seconde sur votre temps de 0 à 96 km/h, pour un total de cinq secondes.

