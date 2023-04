Hyundai Elantra N 2024 - Dévoilement Photo : Hyundai

• Hyundai a présenté des images de sa berline Elantra N 2024, un modèle qui profite de retouches esthétiques pour la nouvelle année.

• Le style du faciès a été retouché avec goût, entre autres avec une meilleure découpure des éléments de design de la calandre.

• La voiture devrait toujours profiter de son 4-cylindres turbo de 2 litres, ainsi que de ses boîtes de vitesses, manuelle et automatique.

Hyundai apporte des retouches à certains de ses modèles pour 2024, y compris la berline Elantra. Si l’on a déjà pu voir la nouvelle mine de cette dernière, nous étions impatients de voir ce que le constructeur avait réservé pour la variante de performance N.

Oui, impatients, car si la mouture que l’on a connue jusqu’ici nous a grandement impressionnés sur la route, une de ses faiblesses demeurait peut-être son faciès. Bien sûr, tout est une question de goût, mais disons que les changements apportés à la grille donnent un résultat beaucoup plus intéressant.

Hyundai Elantra N 2024 - Avant Photo : Hyundai

Le style retouché nous fait découvrir un museau aux lignes plus harmonieuses. Les phares sont toujours très minces, mais ils sont désormais reliés par une bande lumineuse, ce qui offre un bel effet. La grille noire, qui se confondait avec les contours des extrémités avant, est maintenant mieux sectionnée. On distingue clairement un pare-chocs noir qui traverse le faciès, ainsi que la grille noire qui se déploie au-dessus et en dessous de ce dernier. Cependant, les extrémités sont découpées par des pourtours bleus, ce qui permet d’avoir une meilleure idée et une meilleure définition du design.

Bref, ça passe beaucoup mieux pour les yeux.

Hyundai Elantra N 2024 - Design extérieur Photo : Hyundai

Cette version N offre bien sûr des prises d’air plus grandes qui renforcent le côté agressif du design. Le logo « H » sur le capot est désormais noir et deux nouvelles options de jantes de 19 pouces sont montrées sur les images partagées par l’entreprise ; une noire à dix rayons et une autre argentée qui en compte cinq, avec un motif circulaire.

Hyundai n’a pas publié de photos de l’intérieur, ce qui laisse croire que les changements seront plus mineurs.

Mécaniquement, on devrait toujours avoir droit au 4-cylindres turbo de 2 litres offrant 276 chevaux, ainsi qu’au choix entre la boîte manuelle à six rapports ou encore la transmission automatique à huit vitesses et à double embrayage.

Hyundai Elantra N 2024 - Trois quarts arrière Photo : Hyundai

Hyundai Elantra N 2024 - Arrière Photo : Hyundai