Hyundai a aujourd’hui confirmé que son premier VUS électrique à trois rangées sera lancé avant la fin de l’année, comme modèle 2025.

Il est important de préciser que la compagnie n’a pas confirmé dans son communiqué de presse le nom du futur modèle, ce qui nous laisse avec quelques possibilités tournant autour de l’appellation Ioniq. Il faudra aussi voir à quel moment son arrivée est prévue sur notre continent.

Rappelons que le constructeur avait annoncé l’arrivée de ce modèle lors du lancement de la sous-marque Ioniq en 2020. On nous avait alors présenté les Ioniq 5 et 7, de futurs VUS, et la Ioniq 6, une voiture. Les modèles 5 et 6 sont déjà sur la route, ce qui nous laisse avec une logique qui nous ferait voir un produit nommé Ioniq 7 dans un avenir plus ou moins rapproché.

Le modèle à venir, nous l’avons vu sous forme de concept une première fois au Salon de l’auto de Los Angeles de 2021, lorsque la compagnie avait dévoilé le concept Seven. Nous avons aussi pu voir ce véhicule au Salon de l’auto de Montréal.

Le concept Hyundai Seven | Photo : D.Boshouwers

Certains analystes affirment que le véhicule pourrait prendre le nom d’Ioniq 9, afin d’harmoniser le tout avec Kia qui propose le véhicule jumeau sous le nom d’EV9 ; nous verrons bien quelle sera la stratégie de Hyundai.

On vient cependant de vous vendre la mèche en vous parlant du cousin. On peut donc s’attendre à quelque chose de similaire, non seulement en fait de format, mais aussi de configuration électrique. Chez nous, le Kia EV9 est livré avec une seule taille de batterie, soit 99,8 kWh, pour une autonomie maximale de 480 km, avec le choix de la propulsion ou du rouage intégral. Ailleurs, le modèle est aussi proposé avec une pile de 76,1 kWh, mais uniquement avec une approche à propulsion.

Encore une fois, nous verrons bien quelle sera la stratégie de Hyundai, surtout que du côté de sa marque de luxe, Genesis, on aura droit au GV90. Ce dernier sera la version de production du concept Neolun qui a été présenté au dernier Salon de l’auto de New York.

La compagnie voudra assurément distinguer ses deux produits.

Ce qui compte pour le moment, c’est qu’on sait que Hyundai va présenter son nouveau modèle Ioniq avant la fin de l’année, comme produit 2025. Reste à voir l’échéancier pour l’Amérique du Nord. Quant au GV90 de Genesis, il suivrait comme modèle 2026.