• Le Hyundai Ioniq 5 N 2025 a été dévoilé.

Los Angeles, Californie - La division N de Hyundai a pris en charge la transformation d’un Ioniq 5 pour en faire une version N. Voici ce que cela donne :

- Le modèle développe une puissance de 641 chevaux et un couple de 568 lb-pi en mode N Grin Boost.

- Le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, vitesse maximale de 260 km/h

- Arrivée chez les concessionnaires Hyundai en mars 2024

Après une présentation mondiale en juillet dernier, le Ioniq 5 N débarque en Amérique au Salon de l’auto de Los Angeles. Il s’agit de la première voiture électrique à vocation performante de la marque. Une puissance de 601 chevaux distribuée aux 4 roues avec 641 chevaux en mode N Grin Boost.

Hyundai Ioniq 5 N 2025 blanche Photo : Hyundai

Très à l’aise sur la piste

Malgré un poids de 2 200 kg, le Ioniq 5 N a été conçu pour s'enthousiasmer dans les virages et sur les pistes de course sinueuses. Pour transformer ce VUS en une voiture performante, Hyundai a commencé par améliorer le châssis, avec 42 points de soudure supplémentaires et des adhésifs structurels additionnels par rapport à la Ioniq 5 normale.

Axée sur la performance à plusieurs égards

D'autres modifications ont été apportées, notamment des sous-cadres avant et arrière améliorés, des moteurs électriques renforcés et des supports de batterie. Hyundai s'est inspirée du monde du rallye et a appliqué ce qu'il a appris aux essieux moteurs intégrés à l'avant et à l'arrière. Ils ont également été renforcés pour gérer la surabondance de couple (568 lb-pi en mode Boost, 546 en mode normal).

Ces améliorations rendent la Ioniq 5 N plus rigide dans les virages. Une partie des prouesses en virage peut être attribuée au nouveau système de direction assistée à moteur monté sur crémaillère avec un rapport de direction plus rapide, qui vise à améliorer le retour d'information.

La toute nouvelle Hyundai Ioniq 5 N 2025 Photo : Hyundai

Un mode drift

Si vous n'aimez pas la conduite de précision et préférez réaliser des dérives spectaculaires, l'optimiseur de dérive de la Ioniq 5 N permet de maintenir un angle spécifique tout en glissant dans un virage, tandis que la fonction Torque Kick Drift simule la sensation d'un coup d'embrayage dans un véhicule à propulsion doté d'une boîte de vitesses manuelle. Cela met le feu aux fesses de la Ioniq 5 N, la poussant immédiatement à la dérive.

Freine aussi rapidement qu’il accélère

Le Ioniq 5 N possède le système de freinage le plus puissant jamais conçu par Hyundai. Le système comprend des rotors de 15,75 pouces (fabriqués à partir d'un composé spécial) et des étriers à quatre pistons à l'avant et des rotors de 14,2 pouces à l'arrière ; il est fabriqué à partir de matériaux légers et conçu pour une circulation optimale de l'air.

Le système de freinage régénératif a également été réglé spécifiquement pour la Ioniq 5 N, et la simulation de la transmission et des bruits du moteur permet de créer une expérience réaliste.

L'intérieur de Hyundai Ioniq 5 N 2025 Photo : Hyundai

Simulation de changement de rapport

Le N e-shift a été conçu sur le modèle de la boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports que l'on trouve dans les voitures N à moteur à combustion interne, comme l'Elantra N.

Il émule une boîte de vitesses en régulant le couple produit et simule les changements de rapports à l'aide d'indications sonores. Il existe trois thèmes sonores : Ignition, Evolution et Supersonic. Le premier son ressemble à celui d'un moteur quatre cylindres turbo, tandis que l'Evolution imite le son du prototype RN22e. Enfin, Supersonic s'inspire des jets bimoteurs.

Voilà des sons qui améliorent l’expérience derrière le volant pour certains.

Aperçu de Hyundai Ioniq 5 N 2025 de l'avant Photo : Hyundai

Une allure plus expressive

Le pare-chocs et les jupes latérales sont peints en noir, tandis qu'un aileron arrière proéminent occupe l'espace du hayon. Vu de l'avant, le becquet sportif confère au véhicule une agressivité visuelle et est mis en valeur par la bande orange lumineuse. Cette couleur est répétée sur le pare-chocs arrière et le diffuseur et sert de couleur d'accentuation sur d'autres parties du véhicule.

Des jantes légères forgées de 21 pouces complètent le look et sont chaussées de pneus Pirelli P Zero 275/35.

Touch screen of 2025 Hyundai Ioniq 5 N Photo : Hyundai

Un intérieur de course

Le volant dessiné par N comprend des cadrans intuitifs pour le N Grin Boost et les modes de conduite, tandis que les palettes de changement de vitesse sont placées juste derrière la jante. La console centrale est également conçue pour la conduite de haute performance et comprend des genouillères et un support pour les tibias.

Les sièges baquets N sont plus proches du sol de 0,79 pouce que ceux de la Ioniq 5 ordinaire et sont dotés de renforts qui maintiennent le conducteur en position verticale dans les virages serrés. Garnis de cuir écologique et d'Alcantara en polyéthylène recyclé, les sièges noirs présentent des surpiqûres subtiles de couleur bleu Performance.

Hyundai n'a pas encore communiqué de prix. Comme mentionné, le Ioniq 5 N devra arriver chez les concessionnaires Hyundai au Canada au mois de mars prochain.