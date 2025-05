Hyundai Canada lève le voile sur les prix et les détails de son tout nouveau VUS électrique à trois rangées, l’Ioniq 9 2026. Ce modèle, conçu et pensé pour les familles, promet une autonomie impressionnante dépassant les 500 km avec toutes les versions et intègre les plus récentes technologies de recharge et de sécurité de la marque.

Ce qu’il faut savoir sur le Hyundai Ioniq 9 2026

L’Ioniq 9 s’appuie sur la plateforme électrique E-GMP (Electric-Global Modular Platform) de Hyundai et se positionne comme un VUS familial spacieux et technologiquement avancé. Voici les points saillants :

– Autonomie étendue : Toutes les versions offrent une autonomie estimée supérieure à 500 km par Ressources naturelles Canada, avec un maximum de 539 km pour le modèle d’entrée de gamme à propulsion.

– Recharge ultrarapide : Grâce à son architecture 800 volts, l’Ioniq 9 peut voir le niveau d’énergie de sa batterie passer de 10 % à 80 % en environ 24 minutes sur une borne de recharge rapide CC de 350 kW.

– Port de recharge NACS (North American Charging Standard) et adaptateur CCS (Combined Charging System) : il est l’un des premiers modèles qui ne sont pas proposés par Tesla à être équipé nativement d’un port de recharge NACS, facilitant l’accès à certaines bornes du réseau de l’entreprise d’Elon Musk. Un adaptateur CCS est également fourni pour une compatibilité avec les bornes publiques rapides actuelles.

– Capacité de remorquage : l’Ioniq 9 peut remorquer jusqu’à 5000 lb et dispose d’un mode de remorquage intelligent qui optimise l’autonomie estimée en fonction de la charge.

Le Hyundai Ioniq 9 2026 | Photo : D.Rufiange

Motorisations du Hyundai Ioniq 9 2026

Deux configurations de groupe motopropulseur sont offertes. La version Essential à propulsion (RWD) est équipée d’un moteur électrique de 160 kW (environ 215 chevaux). Les versions à quatre roues motrices (AWD) ont deux moteurs, soit 70 kW à l’avant et 160 kW à l’arrière (environ 303 chevaux) avec les variantes Preferred AWD et Preferred AWD avec ensemble Luxury.

Pour les versions Preferred AWD+ et Preferred AWD+ avec ensemble Ultimate Calligraphy, on parle de deux moteurs de 160 kW (environ 422 chevaux).

Prix canadiens du Hyundai Ioniq 9 2026

Hyundai a structuré la gamme Ioniq 9 en cinq versions distinctes pour le Canada. Voici les prix de détail suggérés par le fabricant (PDSF), excluant les frais de transport et préparation de 2050 $ :

Ioniq 9 Essential RWD - PDSF 59 999 $

- Autonomie : 539 km (estimée)

- Moteur : 160 kW (propulsion)

-Version d'entrée de gamme axée sur l'autonomie maximale.

Ioniq 9 Preferred AWD - PDSF 64 999 $

- Autonomie : 515 km (estimée)

- Moteurs : 70 kW + 160 kW (AWD)

- Ajoute la traction intégrale

Ioniq 9 Preferred AWD+ - PDSF 64 999 $

- Autonomie : 500 km (estimée)

- Moteurs : 160 kW + 160 kW (AWD)

- Offre la motorisation AWD la plus puissante au même prix que la Preferred AWD, avec une autonomie légèrement réduite.

Ioniq 9 Preferred AWD avec ensemble Luxury - PDSF 76 499 $

- Autonomie : 515 km (estimée)

- Moteurs : 70 kW + 160 kW (AWD)

- Inclut des éléments de design extérieur et intérieur exclusifs, ainsi que des technologies de sécurité et de commodité supplémentaires.

Ioniq 9 Preferred AWD+ avec ensemble Ultimate Calligraphy - PDSF 81 499 $

- Autonomie : 500 km (estimée)

- Moteurs : 160 kW + 160 kW (AWD)

- Version haut de gamme combinant la motorisation la plus puissante avec les caractéristiques de luxe et de design de l'ensemble Ultimate Calligraphy.

Le mot de Hyundai

« L'Ioniq 9 représente l'apogée de l'innovation de Hyundai en matière de véhicules électriques et de notre engagement envers le marché canadien », a déclaré Mike Ricciuto, directeur des produits et de la stratégie corporative chez Hyundai Auto Canada. « Nous sommes convaincus que son autonomie impressionnante, son espace exceptionnel, sa technologie de pointe et son prix compétitif trouveront un écho favorable auprès des familles canadiennes à la recherche d'une solution de transport durable et élégante. »

Disponibilité

Les premiers exemplaires du Hyundai Ioniq 9 2026, tous construits à Ulsan, en Corée du Sud, sont attendus chez les concessionnaires Hyundai à travers le Canada à partir de juin 2025