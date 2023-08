• Un nouveau rappel annoncé par Hyundai et Kia : les constructeurs conseillent aux propriétaires de se garer à l'extérieur et à l'écart des structures.

Hyundai et Kia ont annoncé le rappel de plus de 100 000 véhicules (années 2023-2024) en Amérique du Nord en raison d’un risque d’incendie. Plus de 91 000 modèles sont concernés aux États-Unis, tandis qu’au Canada, Hyundai a confirmé à Auto123 que 11 120 unités sont touchées. Kia nous a informé que de son côté, 10 757 véhicules sont impactés.

Kia Sportage 2023 Photo : D.Boshouwers

Le rappel vise les modèles suivants :

Hyundai Palisade 2023-2024

Hyundai Kona 2023

Hyundai Tucson 2023

Hyundai Sonata 2023

Hyundai Elantra 2023

Kia Seltos 2023-2024

Kia Soul 2023

Kia Sportage 2023

Les compagnies expliquent que les contrôleurs électroniques de la pompe à huile du système départ/arrêt pourraient être porteurs de composants électriques endommagés. Ceux-ci pourraient entraîner une surchauffe de la pompe.

Les concessionnaires Hyundai et Kia inspecteront et remplaceront le contrôleur de la pompe à huile au besoin. En attendant, les constructeurs conseillent aux propriétaires de se garer à l’extérieur et loin des structures.

Hyundai Kona 2023 Photo : Hyundai

Hyundai Canada nous a confirmé que le total de 11 120 véhicules au Canada faisant l’objet du nouveau rappel comprend :