• Le Hyundai Kona 2024 reçoit un prix de départ de 25 999 $ au Canada.

Le nouveau Hyundai Kona 2024 est à nos portes ; nous conduirons le modèle de nouvelle génération le mois prochain, et il devrait arriver chez les concessionnaires canadiens peu de temps après.

Cette semaine, Hyundai Canada a partagé les prix du populaire VUS sous-compact, lequel a été adopté en grand nombre par les consommateurs canadiens lorsqu’il a fait ses débuts en 2018. Le nouveau prix de départ est de 25 999 $, une hausse importante par rapport au prix demandé de 22 649 $ pour le modèle de base du Kona 2023.

Voici la répartition des prix pour la gamme Kona 2024 (sans compter les frais de transports et de préparation de 1925 $) :

Kona Essential 2RM - 25 999 $

Kona Essential 4RM - 27 999 $

Kona Preferred 2RM - 28 499 $

Kona Preferred 4RM - 30 499 $

Kona N Line 4RM - 35 499 $

Kona N Line 4RM Ultimate - 38 499 $

Hyundai a augmenté le niveau d’équipements de série avec chaque version, ce qui explique en partie les augmentations de prix, qui varient entre 3000 $ et 5000 $, selon la variante.

Notez que les prix du Hyundai Kona électrique 2024 seront annoncés à une date ultérieure.

Hyundai Kona 2024, avant Photo : Hyundai

Groupes motopropulseurs du Hyundai Kona 2024

Les versions Essential et Preferred du Kona sont servis, comme l’année dernière, par un moteur 4-cylindres atmosphérique de 2,0 litres, développant 147 chevaux et 132 lb-pi de couple. Cette mécanique est mariée à une transmission à variation continue (CVT). Les variantes N Line 2024 sont propulsées par un 4-cylindres turbo de 1,6 litre développant 190 chevaux et 195 lb-pi de couple, un bloc associé à une transmission automatique à huit rapports.

Le Kona électrique 2024 est équipé d’une batterie de 64,8 kWh et d’un moteur électrique de 160 kW développant 201 chevaux et 188 lb-pi de couple. La puissance de recharge est de 100 kW et il faut compter 43 minutes pour passer de 10 à 80 % d’énergie à une station de recharge rapide. L’autonomie est annoncée à 418 km.

Vous trouverez ici plus de détails sur le design, l'intérieur et les caractéristiques du Hyundai Kona 2024.

Hyundai Kona 2024, profil Photo : Hyundai

Hyundai Kona N Line 2024 Photo : Hyundai