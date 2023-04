New York 2023 : le Hyundai Kona 2024 nord-américain dévoilé

Hyundai Kona N Line 2024 Photo : D.Rufiange

• Hyundai dévoile les Kona N Line et EV au Salon de l’auto de New York.

• Contrairement au premier Kona, la nouvelle génération a d’abord été développée sur une plateforme électrique, par la suite adaptée pour les mécaniques à essence.

• Hyundai parle d’une autonomie de 418 km pour le Kona EV 2024.

New York, New York - Il y a un peu plus d’un mois, Hyundai dévoilait en Europe la version électrique de son Kona 2024. Le modèle régulier qui nous attend l’an prochain avait été déjà montré. On avait donc une idée de la bouille qu’allait nous réserver la déclinaison à batterie.

Au Salon de l’Auto de New York, la firme a levé le voile sur la version nord-américaine de la variante électrique, ainsi que de la déclinaison N, plus sportive.

Hyundai Kona Electric 2024, avant Photo : D.Boshouwers

Kona EV

D’un point de vue esthétique, le Kona 2024 conserve la bouille charmante qui a contribué à son succès. Hyundai a apporté quelques améliorations pour répondre aux doléances des propriétaires concernant l’espace aux places arrière et celui du volume de chargement au coffre.

Ainsi, le nouveau modèle est légèrement plus gros, avec une longueur supplémentaire de 145 mm (pour 4350) et un empattement étiré de 60 mm (pour 2600 mm) par rapport à la version actuelle. En largeur, le nouveau Kona gagne un pouce, soit environ 2,5 cm.

Les sièges avant ont également été retravaillés, étant amincis de 30 % au passage afin d’offrir plus d’espace à l’arrière, sans compromettre le confort et le soutien. Concrètement, le dégagement à l’arrière gagne 77 mm.

Pour ce qui est du volume de chargement, on fait des gains intéressants. Avec les sièges de la deuxième rangée en place, le coffre propose 723 litres. Lorsqu’on les rabat, la capacité grimpe à 1803 litres, ce qui est excellent pour la catégorie, celle des VUS sous-compacts.

Hyundai Kona N Line 2024, coffre Photo : D.Rufiange

Pour ce qui est de la batterie, le Kona va profiter d’une unité de 64,8 kWh. Le moteur électrique de 160 kW va proposer une puissance de 201 chevaux et un couple de 188 lb-pi. La puissance pour la recharge sera de 100 kW et il faudra compter 43 minutes pour voir passer l’énergie de 10 % à 80 % sur une borne rapide.

Il est intéressant de noter que cette génération du Kona a d’abord été conçue avec une plateforme pensée pour l’électricité et non l’inverse, comme ce fut le cas avec la première cuvée.

Quant à l’autonomie, elle est annoncée à 418 km, très près de la prévision de 425 km que nous avions faite il y a quelques semaines en regard des 500 km prévus avec le cycle européen WLTP.

Le modèle va de plus proposer une capacité bidirectionnelle (V2L). Il sera ainsi possible d’alimenter des appareils ménagers de son domicile, au besoin.

Hyundai Kona N Line 2024, écusson Photo : Hyundai

Design extérieur

Le nouveau Kona conserve sa signature visuelle, mais les changements apportés seront facilement perceptibles. L’ajout d’une bande lumineuse continue à l’avant, appelée « horizon sans couture » par Hyundai, est la modification la plus évidente. Cette bande est également présente pour le feu, ce qui mérite d’être souligné. Le design général est plus évolutif qu’autre chose, mais ça demeure moderne. Le Kona 2024 plaît à l’œil.

Les différences de design entre les versions (électriques et à essence) seront subtiles, mais notables. Outre le fait que la variante électrique n’a pas de grille pour le refroidissement, elle va profiter de pourtours d’aile assortis à la couleur de la carrosserie. Avec la version à essence, elles seront noires. Toutefois, il est important de noter qu’avec la livrée N, elles seront aussi de la couleur de la carrosserie.

Les phares ont été placés plus bas et se trouvent désormais de chaque côté du pare-chocs, c’est à souligner.

Hyundai Kona N Line 2024, roue Photo : Hyundai

Avec la livrée N Line, on retrouve des éléments propres à la variante, comme des jantes en alliage N Line de 19 pouces, un becquet arrière N Line, un échappement double, une chaîne audio Bose de meilleure qualité (option), de sièges sport agrémentés d’accents rouges, ainsi qu’un pédalier en aluminium, des plaques de protection et des rétroviseurs noirs. Aussi, les boucliers avant et arrière adoptent un design plus agressif pour une apparence encore plus sportive.

Mécaniquement, cette dernière sera animée par un 4-cylindres turbo de 1,6 litre, lequel va proposer 190 chevaux et 195 lb-pi de couple. La version de base du modèle sera toujours servie par un 4-cylindres atmosphérique de 2,0 litres, cette fois bon pour 147 chevaux et 132 livres-pieds de couple.

Notez que cette dernière proposition voit une CVT faire le lien entre la mécanique et les roues avant alors qu’avec le modèle N Line, Hyundai fait confiance à une transmission automatique à huit rapports.

Hyundai Kona Electric 2024, intérieur Photo : Hyundai

À bord

À l’intérieur, le design du Kona franchit également une nouvelle étape en adoptant une esthétique modernisée et dominée par les écrans. Au lieu d’une seule unité centrale, le design va profiter de deux écrans de 12,3 pouces. Celui devant le conducteur va afficher les informations du bloc d’instruments tandis que l’autre sera dédié aux fonctionnalités du système multimédia.

Heureusement, le Kona conserve plusieurs boutons physiques pour des commandes essentielles comme la climatisation.

En matière de sécurité et de technologie, c’est complet, comme ça commence à être le cas pour tous les véhicules à travers l’industrie.

Nous aurons bien sûr l’occasion de revenir sur le Kona, notamment lors du lancement du modèle qui aura lieu au cours des prochaines semaines, ainsi que lors d’essais routiers que nous aurons l’occasion d’effectuer avec chacune des variantes.

Le modèle est attendu cet été chez les concessionnaires. Notez que dans le cas de la variante électrique, les premières unités devraient nous parvenir au début de la prochaine année.