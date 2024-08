La NHTSA enquête sur 332 288 Hyundai Palisade

La NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada, a lancé une enquête qui concerne 332 288 exemplaires du Hyundai Palisade en raison de plaintes alléguant que les ceintures de sécurité se déverrouillent par inadvertance.

Les modèles visés sont ceux des années 2020 à 2023.

On parle bien d’une enquête préliminaire et non d’un rappel pour le moment. L’exercice vise à déterminer l’étendue et la gravité du problème allégué afin d’en évaluer les conséquences potentielles liées à la sécurité, a déclaré la NHTSA.

Il va sans dire, une ceinture de sécurité qui ne fait pas son travail lors d’une collision met sérieusement la sécurité et la vie des occupants à risque.

Au cours de cette enquête préliminaire, la NHTSA va demander des informations au constructeur, notamment des données sur les plaintes, les blessures et les réclamations de garantie liées à la situation. Hyundai peut présenter son point de vue sur le problème et procéder à un rappel.

Une fois l’évaluation préliminaire terminée, l’enquête peut être clôturée ou bien passer à la phase suivante, soit un rappel, si la conclusion est que le tout représente un risque pour la sécurité.