L’été dernier, certains s’en souviendront, nous vous rapportions un problème plutôt inusité que vivaient certains propriétaires de Hyundai Palisade, soit une très mauvaise odeur provenant de l’habitacle de leur véhicule.

Le problème, c’est qu’on n’arrivait pas à identifier avec certitude la source de cette odeur nauséabonde. Cette semaine, Hyundai affirme avoir déterminé la cause qui s’est surtout manifestée à l’intérieur des modèles Limited et Calligraphy. Mieux, elle avance avoir une solution pour remédier au problème.

Notez que chez nous, la variante située sous la Calligraphy se nomme Luxury et que le problème décrit renvoie à la situation vécue aux États-Unis.

L’odeur, a déclaré au site Car and Driver Miles Johnson, porte-parole de Hyundai, provient des appui-têtes recouverts de cuir. Il a déclaré qu’il existe maintenant un procédé de traitement disponible chez les concessionnaires pour neutraliser l’odeur provenant de ces pièces. Si le propriétaire d’un Palisade est confronté à ce problème, il doit amener son véhicule chez un dépositaire afin qu’il soit résolu.

Bien que le traitement devrait régler l’odeur, ce n’est pas toujours le cas. Le site Cars.com mentionne avoir eu à remplacer les appui-têtes du modèle possédé par le site. Miles Johnson a tout de même déclaré que cela ne sera probablement pas nécessaire dans la plupart des cas.

Au départ, il semblait que l’odeur était l’exclusivité des versions Limited et Calligraphy dotées d’un intérieur marron, mais nombreux ont été les internautes à signaler que les habitacles drapés de noir dégageaient également une odeur. Le cuir Nappa, qui semble à l’origine du problème, était livrable avec les deux.

Hyundai a identifié le fournisseur fautif et elle a remplacé ce dernier, toujours selon le site Cars.com. Ainsi, les Palisade nouvellement fabriqués ne devraient donc pas connaître ce problème, et ce, peu importe la déclinaison. Si jamais la solution proposée par la compagnie ne donne pas les résultats escomptés, il sera toujours possible de faire remplacer les appui-têtes.

