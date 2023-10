Hyundai Canada a confié à Auto123 un Palisade Ultimate Calligraphy 2023 afin que nous puissions l’inspecter sous toutes les coutures et vous en faire rapport. Voici le septième volet de notre essai à long terme.

Est-ce que l’équipement de série du Hyundai Palisade est digne de mention ?

Réponse brève: oui.

Réponse plus élaborée : dès leur arrivée au Canada, les constructeurs sud-coréens (j’inclus forcément Kia ici) ont bâti leur réputation en proposant aux Canadiens un rapport qualité-prix alléchant. Une stratégie bien connue.

Par exemple, quand les fabricants japonais ont introduit leurs marques de luxe (Acura, Infiniti et Lexus), ils l’ont fait en s’assurant d’offrir des véhicules aussi bien équipés que leurs rivaux mais à un prix très inférieur à la concurrence européenne et américaine.

Puis, au fur et à mesure que ces divisions ont multiplié les succès et les convertis, l’écart de prix a peu à peu rétréci.

Même chose avec Hyundai (et Kia). Leurs produits ont évolué pour le mieux et se retrouvent aujourd’hui nez-à-nez avec des marques établies depuis longtemps. Au point, d’ailleurs, où Hyundai a lancé à son tour une division huppée (Genesis) et que les frères « ennemis » (Hyundai vs Kia) sont devenus aujourd’hui des leaders dans le domaine des véhicules électriques.

Or, malgré tous ces succès, ils n’ont pas dérogé de leur recette initiale : en donner plus au consommateur pour son argent. Bien sûr, les « cadeaux » sont moins généreux qu’autrefois car ces marques n’ont plus à se démener comme avant pour prouver leur légitimité. Mais lorsqu’on examine la liste de leur équipement de série, on ne peut s’empêcher d’être impressionné. Somme toute, cette qualité fait partie intrinsèque de l’ADN du constructeur.

Commandes pour ventilation, deuxième rangée du Palisade Photo : Hyundai

Pas de chicane concernant les place-gobelets ! Photo : Hyundai

Pouvez-vous nous donner des exemples de cet équipement de série ?

Pour ça, arrêtons-nous au Palisade Preferred, la version la plus abordable du VUS à 7 ou 8 places (PDSF de 52 196$, i.e. 49 499$ + frais habituels mais sans les taxes).

Puisque la vocation première du véhicule est familiale, les concepteurs se sont arrangés pour que les occupants des deux rangées arrière ne manquent de rien. On sait déjà qu’ils ne manquent pas d’espace. En prime, ils disposent de suffisamment de porte-gobelets pour éviter les chicanes, de plusieurs prises USB, 12 volts et 115 volts, et même de sièges ventilés à la 2e rangée. Qu’ils soient chauffants de nos jours n’étonnent plus grand-monde mais qu’ils puissent souffler dans le dos une bise rafraîchissante les jours de canicule, c’est une bonne nouvelle.

Si les passagers installés à l’arrière souhaitent d’un commun accord se farcir une petite sieste (s’il s’agit d’enfants, un dodo est concevable mais de manière concertée, moins probable), le conducteur peut enclencher le mode « silence » de la sono afin que les dynamiques décibels qui le gardent en alerte n’envahissent que sa bulle à lui.

Ce conducteur qui n’a pas été négligé. S’il tire quelque chose derrière lui, le Palisade lui facilite la vie avec un système qui limite le louvoiement de l’objet remorqué. S’il avance sur une autoroute aussi excitante qu’une oraison funèbre, on lui propose un régulateur de vitesse adaptatif doublé d’un maintien de la voie. Après Caufield et Suzuki, mon duo préféré.

Le premier bidule pour permettre au pied droit de gigoter afin d’éviter l’engourdissement, le second pour profiter d’un énième système de conduite semi-autonome.

Comment celui du Palisade prend-il les courbes à 100 km/h ? Réponse : très bien. Conserve-t-il le centre de la voie comme moi je l’entends ? En effet, j’ai trop vu de systèmes qui hésitaient constamment entre plus à droite ou plus à gauche. C’est très insécurisant. Celui du Palisade s’avère stable et juste. Il n’est pas assez sophistiqué pour effectuer seul les changements de voie mais si cette fonction vous tient tant à cœur, sachez que la gamme Genesis offre ce gadget.

En attendant, dès qu’on actionne un clignotant, une caméra nous montre si la voie est vraiment libre, sans parler des alertes visuelles et sonores.

Boutons de portière dans le Palisade Calligraphy 2023 Photo : M.Crépault

Des finitions en bois dans le Palisade Calligraphy Photo : M.Crépault

Stores des glaces arrière dans le Palisade Calligraphy Photo : M.Crépault

Le Hyundai Palisade offre-t-il un équipement réservé d’ordinaire aux véhicules plus chers ?

Cette fois, attardons-nous à la variante Ultimate Calligraphy, la plus huppée de la famille et justement celle de notre essai à long terme (prix de départ de 60 996$, i.e. 58 299$ plus les frais et sans les taxes). Ses petits extras, je commence à les connaître.

Je pense au stationnement à distance. Vous trouvez enfin un espace libre pour garer le Palisade mais votre compas dans l’œil vous prévient que si l’espace sera correct pour le véhicule, il n’autorisera pas les passagers et vous-même à quitter le véhicule à moins de se rentrer le nombril jusqu’au coccyx. Solution : tout le monde descend, incluant le capitaine à bord, et sous les regards admiratifs de la foule en délire, vous téléguidez votre VUS dans l’espace convoité à l’aide de votre clef.

La liste des gâteries comprend aussi l’affichage tête haute, un grand toit ouvrant cerclé de riche suédine, un espace de rangement sous le plancher dédié au cache-bagages inutilisé, des mariages de bois, cuir et chrome dans les portières qui enchantent l’œil, la recharge sans fil pour votre téléphone, le siège du conducteur Ergo Motion où le confort est assuré par des poches d’air programmables, le tout enrobé d’un cuir Nappa doux comme une pêche.

La sono harman/kardon fait du bon travail et son total de 12 haut-parleurs est décent mais nous sommes loin des 36 du système AKG du Cadillac Escalade. Par contre, pour jaser avec les occupants de la 3e rangée, il y a moyen de le faire sans crier à tue-tête grâce à l’intercom qui utilise les haut-parleurs pour que le chauffeur de la limo (vous) puissiez bien comprendre les exigences des vedettes (vos enfants).

Qui pourront d’ailleurs se protéger des paparazzi grâce au vitrage teinté et aux stores des glaces arrière. Ils devront toutefois les lever ou les baisser à la mitaine, les pauvres chéris.

Chargeur d'appareils mobiles dans le Palisade Calligraphy Photo : M.Crépault

L'écran multimédia dans le Palisade Calligraphy, affichant Sirius XM Photo : M.Crépault

Espaces de rangement dans le Palisade Calligraphy Photo : M.Crépault