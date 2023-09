Hyundai Canada a confié à Auto123 un Palisade Ultimate Calligraphy 2023 afin que nous puissions l’inspecter sous toutes les coutures et vous en faire rapport. Voici le sixième volet de notre essai à long terme.

Cette fois, nous examinons la configuration et l’utilisation de l’habitacle du Palisade 2023 pour sept ou huit paires de fesses.

Jusqu’à présent, plusieurs qualités (et quelques lacunes) du Hyundai Palisade Ultimate Calligraphy 2023 ont émergé des dernières chroniques. Les atouts sont très certainement de bonnes raisons pour considérer ce véhicule quand on se met en mode magasinage pour un VUS de format intermédiaire. Je vous en résume quelques-uns…

Le Palisade est-il gros ?

Assez gros pour imposer le respect et pour induire ce sentiment de sécurité que plusieurs acheteurs recherchent en s’éloignant des petits véhicules, mais pas assez pachyderme pour constituer un casse-tête quand vient le temps de se garer dans des endroits exigus.

Le Palisade est-il beau ?

Loin d’être spectaculaire mais harmonieux. Sa silhouette pleine joue avec des angles doux. Des détails de la carrosserie prouvent le soin apporté à l’ensemble. Mais le trophée de l’innovation va à la nouvelle calandre qui conjugue élégance, force et modernisme.

Le Palisade est-il puissant ?

Son V6 de 291 chevaux répond toujours présent quand on en a besoin et il n’est pas affamé. Il se contente d’essence régulière et peut souvent surprendre agréablement avec une consommation sous les 10 litres aux 100 km (mode Eco). En prime, son rouage intégral intelligent rassure tout le monde à bord. Le véhicule est équipé pour veiller tard durant les frigorifiantes soirées d’hiver.

Le Hyundai Palisade 2023 Photo : M.Crépault

Le Palisade procure-t-il un agrément de conduite ?

Je ne vous conseillerais pas de vous en acheter un pour le plaisir qu’il distille au volant. La conduite du Palisade est prévenante, efficace, mais fade. On sent que la direction musclée est parfaitement en contrôle de tous ces kilos qu’elle doit déplacer mais elle ne le fait pas avec un scalpel entre les dents. Elle abat son boulot sans décharge d’adrénaline. Heureusement, la suspension ne loge pas à la même enseigne. Si c’était le cas, nous aurions un véhicule mou et sans volonté.

Le Palisade prend les choses en main dès qu’on enfonce le bouton « Power » en privilégiant la discrétion, tel un majordome stylé.

Quelle est la plus grande qualité du Palisade ?

Sa vocation familiale. Une vocation que personne ne peut nier quand on parle d’un véhicule capable de transporter jusqu’à 8 adultes. Cette caractéristique du plus spacieux des véhicules Hyundai actuellement sur le marché est au moins aussi importante que sa puissance, son allure et sa prise en main, si ce n’est pas plus.

Le Hyundai Palisade 2023, deuxième rangée de sièges Photo : M.Crépault

Cela dit, c’est bien beau offrir autant de places mais encore faut-il qu’elles soient confortables et facilement accessibles. Or, le Palisade remporte une palme d’or dans chacune de ces catégories. L’accès aux places du milieu se fait les yeux fermés. L’embrasure des portières est généreuse et le pavillon découpé assez haut pour ne pas avoir à s’embarrasser d’un casque au cas où…

Mais le vrai test survient dès qu’un brave veut s’installer au fond du véhicule. Un moment qui peut être amusant pour des enfants. Ceux-là, ils ne demandent pas mieux que de se tortiller dans tous les sens en pouffant de rire jusqu’à ce qu’ils se blottissent dans un recoin transformé en repaire secret. Mas pour un adulte, ça peut friser le traumatisme…

Mais non, ça ne passe pas ! Ayoye ! Bon, v’là mon manteau accroché quelque part ! Sérieux, vous voulez que je voyage là-dedans ? Bien sûr que tu ne comprends pas ce que j’essaie de dire, j’ai les genoux dans mes dents !

Nenni avec le Palisade !

Le Hyundai Palisade 2023, accès à la troisième rangée Photo : M.Crépault

Les concepteurs de l’intérieur se sont concertés pour rendre agréable la banquette du fond. D’abord, quand vous vous tenez à l’extérieur du véhicule, vous n’avez qu’à enfoncer le joli bouton enchâssé au sommet du dossier central le plus proche de vous. Aussitôt, le fauteuil coulisse sur ses rails et son dossier se plie. Voilà, le passage est ouvert. Presqu’aussi facile que Sésame !

Puisque le plancher à l’arrière est légèrement surélevé, il convient de surveiller le plafond quand on se glisse dans l’ouverture. On peut aussi prendre appui d’une main sur l’assise de la banquette. Des gestes de prudence mais presque superflus tellement l’espace n’est pas chiche.

Une fois que j’ai été installé, coiffé de ma casquette (à défaut du casque), cette dernière ne touchait pas au plafond. Mon postérieur était reconnaissant de la tendresse du rembourrage (le doux cuir Nappa du Ultimate Calligraphy ajoute à la sensation de bien-être) et le dossier devant moi n’effleurait même pas mes genoux. Bref, de l’espace et du confort à revendre. Pour une 3e rangée, c’est tout simplement rarissime, ça vaut son pesant d’or.

Pour s’extirper du cocon, deux possibilités : enfoncer le bouton de tantôt pour voir le siège central s’éloigner ou saisir la jolie lanière rouge qui pendouille près du plancher pour obtenir le même résultat.

Le Hyundai Palisade 2023, siège mis à plat dans la deuxième rangée Photo : M.Crépault

Dernière précision : si vous choisissez d’embarquer des bébelles au lieu de spécimens du genre humain, la version Ultimate Calligraphy vous gâte grâce aux interrupteurs positionnés sur les flancs du « coffre » à aires ouvertes.

Pour la 2e rangée, ces interrupteurs rabattent les dossiers en un clin d’œil. Pour la troisième, c’est encore plus sophistiqué car les boutons abaissent ou remontent les dossiers dans un ballet automatisé qui vous fait songer intérieurement : « C’est quand même beau, le progrès ! »

Une fois tous les dossiers horizontaux, vous vous retrouvez avec un plancher plat et un volume de chargement caverneux. Bref, que ce soient des bipèdes ou des objets, le Hyundai Palisade insiste pour les traiter aux petits oignons.

Le coffre du Hyundai Palisade 2023 avec sièges rabaissés Photo : M.Crépault

Bouton sur dossier central, et lanière rouge : deux méthodes pour abaisser le siège Photo : M.Crépault