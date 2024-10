Les écrans sont devenus légions à bord des véhicules d’aujourd’hui, mais la façon dont l’information numérique est transmise aux conducteurs et occupants des véhicules pourrait bien changer au cours des prochaines années.

En effet, le parebrise des véhicules pourrait bien devenir la principale source d’informations. En ce moment, on a droit à l’affichage tête-haute avec plusieurs modèles, certains incluant même la navigation à réalité augmentée.

Nous n’aurions vu que la pointe de l’iceberg à ce moment-ci de l’histoire.

Plusieurs constructeurs s’intéressent à la chose, y compris Hyundai qui prévoit d’utiliser toute la largeur du parebrise pour afficher des informations. La firme coréenne a annoncé le 13 octobre dernier un partenariat avec l’entreprise allemande d’optique Zeiss pour contribuer au développement de cette technologie.

L’affichage holographique à réalité augmentée

Cette dernière est l’affichage holographique à réalité augmentée. Les possibilités offertes seraient nombreuses. Par exemple, au parebrise, on pourrait vous indiquer les virages à prendre sur l’itinéraire que vous avez choisi, la ligne de course parfaite lors d’une journée à la piste, ou encore mettre en évidence les dangers potentiels qui vous attendent, le tout sans que vous ayez à quitter la route des yeux.

Grâce à la réalité augmentée, les images projetées au parebrise sont dynamiques, ce qui signifie qu’elles peuvent suivre des objets en mouvement, comme un piéton, un cycliste ou un animal qui s’engage sur la route. Ces derniers pourraient être pointés par une flèche, par exemple, qui se déplacerait pour les suivre, ce qui ne peut que capter l’attention du conducteur.

Un flux d’informations sur la circulation et la météo pourrait également être affiché, grâce à une connexion au nuage ou à d’autres types de communications entre véhicules et infrastructures.

Le parebrise holographique de Hyundai et Zeiss, fig. 2 | Photo : Hyundai

Le passager avant ne serait pas oublié. Il pourrait voir du contenu multimédia devant lui, effectuer un appel vidéo ou recevoir des informations sur l’endroit où il se trouve, consulter une liste de restaurants ou d’attractions touristiques à proximité, etc.

Déjà, certains constructeurs offrent des écrans pour passagers. La prochaine étape n’est qu’une question de temps.

Dès 2027 ?

D’ailleurs, Hyundai a déclaré que cette technologie pourrait être introduite dès 2027 et qu’elle pourrait modifier la façon dont les habitacles des véhicules sont conçus. Cela sous-entend que le tableau de bord traditionnel pourrait être supprimé, le haut pourrait être monté beaucoup plus bas, ce qui laisserait plus d’espace pour le parebrise.

La technologie repose sur l’application d’un film transparent d’une épaisseur inférieure à celle d’un cheveu humain. Le film est ensuite capable de recréer des images et des vidéos à l’aide de signaux lumineux envoyés par des projecteurs à DEL.

Ford et BMW, entre autres, travaillent sur des systèmes.

La question à se poser a trait aux coûts de cette technologie et à celui des remplacements des parebrises lors de bris. Nous aurons l’occasion de poser ces questions aux gens concernés en temps et lieu.

Chose certaine, l’habitacle de nos véhicules n’a pas fini d’évoluer et de se transformer.