Hyundai procède au rappel d’un peu plus de 26 000 véhicules en raison d’un problème gênant, soit la possibilité que le parebrise se détache en cas d’accident. En fait, les véhicules rappelés pourraient avoir un parebrise mal fixé.

La NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent de Transports Canada, explique que l’utilisation d’un additif non conforme mélangé à la peinture transparente d’un fournisseur, Axalta, peut rendre inadéquate l’adhérence du parebrise à la structure du véhicule. Selon ce que rapporte la NHTSA, les propriétaires des modèles concernés pourraient remarquer un bruit de vent ou une fuite d’eau du parebrise.

Le rappel concerne 8256 modèles Elantra de l’année 2021, 8561 VUS Santa Fe 2020 et 2021, ainsi que 9596 berlines Sonata 2021 assemblées à partir du 29 octobre 2020. Pour ce qui est du marché canadien, Transports Canada mentionne que 1893 unités sont touchées, mais on ne fait mention que des modèles Santa Fe et Sonata 2021.

Hyundai aurait cessé d’utiliser la peinture transparente non conforme sur les véhicules après le 16 décembre 2020. Aucun accident ou blessure n’a été signalé en raison de ce problème potentiel.

Hyundai doit aviser les propriétaires par la poste à compter du 25 février. Elle va leur demander d’amener leur véhicule chez un concessionnaire pour faire enlever et réinstaller le parebrise.