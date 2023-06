Le concept Hyundai Pony Coupe, de haut Photo : Hyundai

• Hyundai a recréé le concept Pony Coupe original, qui a inspiré le récent concept N Vision 74.

• Le concept Pony Coupe a été présenté pour la première fois au salon de l'automobile de Turin en 1974.

• Le prototype restauré a été dévoilé lors d'un nouvel événement appelé Hyundai Reunion.

Comme elle l'avait promis en novembre dernier, Hyundai a vient de faire renaitre son concept Pony Coupe de 1974. Ce projet de récréation a vu le jour suite au grand intérêt du public pour le concept Hyundai N Vision 74 dévoilé l'année dernière. Ce concept, franchement magnifique, s'inspirait du concept Pony original de 1974, qui n'a jamais été développé en tant que modèle de production.

Les designers de Hyundai se sont également inspirés de cette vieille étude de design lors de la conception du 45 Concept, lui qui a finalement donné naissance au multisegment électrique Ioniq 5. Et comme si cela ne suffisait pas, on sait que le designer de la Pony Coupe, Giorgetto Giugaro, a utilisé certaines lignes du modèle pour concevoir la fameuse/infâme DeLorean DMC-12.

Ce n'est pas tout : à l'époque où le designer créait le Pony Coupe, Giorgetto Giugaro travaillait également sur un nouveau modèle pour Volkswagen, qui devait prendre le nom de Volkswagen Pony. Ayant perdu les droits du nom au profit de Hyundai, VW a changé le nom du modèle, et est né ... la Golf.

Il se trouve que l'année prochaine marquera également le 50e anniversaire de la présentation du concept Pony Coupe. Hyundai a donc invité Giorgetto Giugaro à recréer le modèle, avec l'aide de son fils Fabrizio. Le résultat de ce travail a été présenté lors d'un nouvel événement appelé Hyundai Reunion avant d'être présenté au Concorso d'Eleganza Villa d'Este en Italie samedi dernier.

Le concept Hyundai Pony Coupe de 1974, récrée Photo : Hyundai

Visuellement, outre les lignes de l’étude, inspirées de l'origami, il y a deux éléments frappants qui ne sont pas nécessairement évidents en regardant les images du Pony Coupe : sa taille et sa hauteur. Concrètement, cette voiture ne mesure que la longueur d'une Kia Rio (!), mais elle est plus étroite de 150 mm (!), et sa hauteur est inférieure de 25 mm à celle de la Chevrolet Corvette (!). On parle d'une très petite voiture.

A propos du concept Pony Coupe, Luc Donckerwolke, responsable du design chez Hyundai, a déclaré que « non seulement ce projet a une valeur historique, mais il représente également un échange interculturel qui pourrait ouvrir la voie à d'autres collaborations à l'avenir. » Ce qui pourrait bien signifier que, même si le projet d'un modèle de série à partir du concept N Vision 74 est mort, il y aura de futurs modèles s’inspirant du vieux prototype.

Ce nouvel événement Hyundai Reunion est d’ailleurs une plate-forme idéale pour présenter de nouvelles études de design, des idées et des innovations qui relient le présent et l'avenir de Hyundai à son passé. Hyundai a présenté l'événement comme « une plateforme de marque patrimoniale qui reflète le passé de Hyundai Motor et son orientation future. »

L'intérieur de concept Hyundai Pony Coupe Photo : Hyundai