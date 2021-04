Hyundai présente officiellement son Santa Cruz

On l’attendait depuis un certain temps celle-là. On parle ici de la camionnette Santa Cruz qu’on savait en préparation depuis plusieurs années chez Hyundai. Rappelons que la firme avait dévoilé un concept aussitôt qu’en 2015 au Salon de l’auto de Détroit. Six ans plus tard, le modèle de production s’apprête à débarquer chez nous. Fait intéressant, il a été dessiné par le département de design californien de l’entreprise.

Quant à sa catégorisation, Hyundai ne vous parlera pas de sa camionnette, mais bien de son Sport Adventure Vehicle. En fait, la compagnie dit avoir inventé une nouvelle catégorie de véhicule, une stratégie à la mode à travers l’industrie. Récemment, c’est Kia qui donnait une appellation nouvelle à sa fourgonnette Carnival.

Si vous le voulez bien, on va continuer à parler d’une camionnette, parce que le Santa Cruz est muni… d’une boîte ! Et n’en déplaise à Hyundai, elle n’a rien inventé. On a déjà vu ce type de véhicules avec l’Avalanche chez Chevrolet et le Santa Cruz va croiser un concurrent direct sur le marché, soit le Honda Ridgeline. Comme ce dernier, il profite d’une structure monocoque. D’ailleurs, le Santa Cruz a piqué quelques idées au Ridgeline, comme ce compartiment de rangement intégré à la caisse, espace qui peut se transformer en glacière pour les occasions spéciales.

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : Hyundai Hyundai Santa Cruz 2022, trois quarts arrière

Les mécaniques

Le Santa Cruz va se pointer de série avec un moteur 4-cylindres de 2,5 litres à aspiration naturelle. Hyundai annonce une puissance de 190 chevaux et 180 livres-pieds de couple. Le moteur va danser avec une boîte automatique à huit rapports et la traction intégrale HTRAC du constructeur sera de la partie. Avec ce bloc, la capacité de remorquage est évaluée à 1588 kilogrammes, soit 3500 livres.

En option, les acheteurs pourront opter pour une mécanique 4-cylindres turbo de 2,5 litres produisant 275 chevaux et 310 livres-pieds de couple. Elle sera mariée à une boîte automatique à huit rapports à double embrayage qui comprend des palettes de changement de vitesse montées sur le volant. La transmission intégrale sera également de série. Ici cependant, la capacité de remorquage va être poussée à 2268 kilos, soit 5000 livres.

Photo : Hyundai Hyundai Santa Cruz 2022, moteur

Le design

Esthétiquement, la partie avant du Santa Cruz reprend les traits de celle du Tucson 2022 avec des phares de jour qui s’intègrent dans le design de la calandre. C’est plutôt original, il faut l’avouer. Invisibles lorsqu’éteints, ils s’imposent lorsqu’ils sont allumés. De profil, on remarque un pilier A très incliné qui donne à l’avant une allure élégante. Le pilier C est également incliné pour une apparence plus dynamique, plutôt que d’être bêtement disposé à la verticale.

Photo : Hyundai Hyundai Santa Cruz 2022, avant

La caisse

À la caisse, nous y avons fait allusion, on retrouve quelques caractéristiques utiles. La boîte s’étend sur une longueur de 52,1 pouces. Une partie du lit se soulève pour révéler un espace de chargement qui permet de cacher des objets de plus grande valeur. Des marches au coin du pare-chocs facilitent l’accès à l’arrière. Hyundai promet également de proposer des accessoires pour la caisse, notamment pour l’allonger. Une autre option est un couvre-tonneau extensible à la base de la cabine que les propriétaires peuvent étendre et verrouiller en place lorsqu’ils veulent sécuriser le chargement.

Photo : Hyundai Hyundai Santa Cruz 2022, caisse

À l’intérieur

À bord, le Santa Cruz propose de série d’un écran multimédia de 8 pouces qui prend en charge les applications Apple CarPlay et Android Auto, et ce, sans fil. Les acheteurs peuvent passer à un écran de 10 pouces. Un bloc d’instruments à affichage numérique sera aussi au menu.

Enfin, en matière de sécurité, le modèle va profiter de série de la suite SmartSense. Cette dernière comprend l’assistance à la prévention des collisions avant avec détection des piétons et des cyclistes, l’assistance au maintien de la trajectoire et l’alerte d’attention du conducteur. En option, les acheteurs pourront ajouter un régulateur de vitesse adaptatif, un système d’alerte de collisions dans les angles morts, un système d’alerte pour la circulation transversale arrière, une caméra qui montre les images captées dans les angles morts, un système d’aide à la sortie en toute sécurité et un moniteur de vision périphérique.

La construction du Santa Cruz va s’amorcer en juin à l’usine américaine de Hyundai, située à Montgomery, en Alabama. Les premiers modèles vont se pointer au courant de l’été chez les concessionnaires de la marque. Nous en apprendrons plus sur les versions et les prix à ce moment.