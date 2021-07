Vers un Hyundai Santa Cruz à moins de 30 000 $ chez nous ?

La camionnette Santa Cruz de Hyundai est sur le point de faire ses débuts. Elle apparaît même sur le site canadien de l’entreprise, mais on ne peut pas y voir son prix encore. La même situation prévaut du côté américain au moment d’écrire ces lignes, mais ça devrait changer bientôt, car la fourchette vient d’être dévoilée au sud de notre frontière.

À défaut d’avoir les prix pour le Canada, le dévoilement de l’offre américaine nous donne une idée de l’endroit où va se situer le véhicule dans sa catégorie. Et ça nous permet de faire quelques suppositions. Ce qui suit est donc une anticipation du prix canadien du véhicule.

Aux États-Unis, Hyundai a fixé le prix de son nouveau modèle à 25 175 $. C’est plus que le Maverick dévoilé par Ford au cours des dernières semaines. Ce dernier s’annonce à 21 490 $ chez nos voisins du sud. Ici, il est vendu à partir de 25 900 $.

Photo : Hyundai Hyundai Santa Cruz 2022, hayon

Là où c’est intéressant, c’est que le Santa Cruz est moins cher que le Honda Ridgeline. Celui-ci voit son prix de base être de 36 490 $ en sol américain. L’écart est majeur. Bien sûr, il faudra voir en comparant les produits. Avec une telle différence, il est fort possible que le représentant de Honda se montre plus complet en version de base. Soyons patients. Ce qui semble clair, c’est que le Santa Cruz, toujours en configuration de base, va davantage se comparer au modèle de Ford.

Nous allons aussi éviter de comparer les prix et l’équipement pour chacune des variantes, car il existe toujours des différences entre les offres canadiennes et américaines. Mentionnons toutefois que la version la plus puissante et la plus équipée du Santa Cruz va se vendre 40 455 $ au pays de l’Oncle Sam.

Pour ce qui est du prix canadien, on ne devrait pas tarder à les connaître. En attendant, spéculons en comparant avec d’autres produits Hyundai. Le prix américain de la version de base du VUS Santa Fe est de 27 200 $. Chez nous, il est de 31 399 $, soit 4200 de plus. En appliquant la même règle, on se retrouverait avec un prix canadien de 29 375 $ pour le Santa Cruz.

Il est donc fort possible qu’on finisse avec quelque chose à 29 599 $ ou 29 999 $, question d’harmoniser la façon dont l’offre est étalée chez Hyundai. Avec un prix de base sous les 30 000 $, le modèle attirerait beaucoup d’acheteurs.

La suite et les confirmations de prix aussitôt qu’ils nous seront communiqués.