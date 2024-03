• Les VUS Hyundai Tucson et Santa Cruz 2025 font leurs débuts au Salon de l’auto de New York.

New York, New York – Quand il est question de Hyundai, les modèles électriques tels Ioniq 5, Ioniq 5 N et Ioniq 6, ainsi que la nouvelle génération du Kona, ont fait couler tellement d’encre ces dernières années qu’on a tendance à oublier que le modèle le plus vendu de la marque est… le VUS Tucson.

Le modèle a retrouvé sa place au soleil aujourd’hui, puisque le Hyundai Tucson 2025 a fait ses débuts nord-américains au Salon de l’auto de New York, et ce, aux côtés du pickup qui en est issu, le Hyundai Santa Cruz 2025.

Les deux modèles bénéficient de mises à jour en matière de design intérieurs et extérieurs, de nouvelles technologies, de nouvelles caractéristiques de sécurité et de commodité et au Canada, d’une transmission intégrale de série.

Hyundai Tucson 2025, de profil Photo : D.Boshouwers

Hyundai Tucson 2025 — quoi de neuf ?

Les boucliers avant et arrière ont été redessinés sur le nouveau Tucson, les éléments avant épousant une orientation plus verticale. Le véhicule adopte également une posture plus large et plus basse pour une apparence plus agressive. Le design des phares de jour a également été modifié pour renforcer cette image. Dans la même foulée, le VUS est équipé de nouvelles jantes en alliage et d’un emblème en aluminium anodisé.

Les Canadiens qui habitent dans les régions du pays plus confrontées à la neige et à la gadoue seront heureux d’apprendre que l’essuie-glace arrière est plus long de 75 mm.

Hyundai Tucson 2025, avant Photo : D.Boshouwers

L’intérieur

L’habitacle du Tucson 2025 est tout aussi nouveau, avec un design axé sur la création d’un espace passager plus aéré et d’une interface multimédia plus avancée. L’écran incurvé a été redessiné et comprend deux surfaces de 12,3 pouces ; l’un pour les informations du bloc d’instruments, l’autre pour le système multimédia (qui, promet Hyundai, offre des vitesses plus rapides, de meilleures couleurs et des graphiques plus nets).

Pour 2025, l’intégration sans fil des applications Android Auto et Apple CarPlay est désormais de série sur tous les modèles ; l’entrée avec une clé de proximité et le démarrage par bouton-poussoir sont également de série. Les acheteurs peuvent opter pour l’affichage tête-haute couleur de 12 pouces, en option.

La console centrale a également été mise à jour. Elle accueille des boutons physiques supplémentaires pour les commandes courantes telles que le volume et le réglage de la chaîne audio, ainsi que certaines commandes de climatisation.

Hyundai Tucson 2025, intérieur Photo : Hyundai

Le volant a également été — vous l’aurez deviné — redessiné. Un espace de rangement supplémentaire a été ajouté juste au-dessus de la boîte à gants.

Un changement notable concerne les boutons relatifs à la sélection des rapports, désormais montés sur la colonne pour ajouter plus d’espace à la console. Hyundai précise par ailleurs que le nouvel emplacement pour le chargement des appareils sans fil est plus facile d’accès pour le conducteur.

Ensuite, les bruits intérieurs ont été réduits grâce à l’utilisation de vitres latérales avant à revêtement acoustique.

Hyundai Tucson 2025, arrière Photo : D.Boshouwers

Les motorisations du Hyundai Tucson 2025

Ici, pas de changement par rapport au modèle sortant. La puissance est une fois de plus fournie par :

1) un moteur 4-cylindres de 2,5 litres avec une transmission automatique à 8 vitesses développant 187 chevaux et 178 lb-pi ;

2) un groupe motopropulseur hybride avec un moteur 4-cylindres turbo de 1,6 litre et une boîte de vitesses automatique à 6 rapports, développant une puissance combinée de 226 ou 231 chevaux et un couple de 259 lb-pi ;

3) une mécanique hybride rechargeable (avec le même bloc de 1,6 litre et la transmission automatique à 6 vitesses) développant 268 chevaux et 258 lb-pi, deux chiffres en légère hausse par rapport à 2024.

Le Hyundai Tucson 2025 devrait arriver chez les concessionnaires Hyundai nord-américains à l’été 2023.

Hyundai Santa Cruz 2025 Photo : D.Boshouwers

Hyundai Santa Cruz 2025 — quoi de neuf ?

En bref, le nouveau Santa Cruz reçoit les mêmes mises à jour que le Tucson en fait de design (intérieur et extérieur). Ça signifie un faciès avant et une posture plus agressives, les deux écrans de 12,3 pouces, la mise à jour technologique, une ergonomie améliorée, etc.

L’accoudoir central arrière compte désormais deux porte-gobelets. Le véhicule bénéficie également d’un nouveau mode de conduite pour le remorquage, et les consommateurs peuvent choisir parmi de nouvelles couleurs, à savoir Rockwood Green et Canyon Red, ainsi qu’une nouvelle finition bicolore optionnelle à l’intérieur (gris et vert).

Hyundai Santa Cruz 2025, avant Photo : D.Boshouwers

Motorisation du Hyundai Santa Cruz 2025

Au Canada, le Santa Cruz est proposé avec un 4-cylindres turbocompressé de 2,5 litres développant 281 chevaux et 311 lb-pi de couple, associé à une boîte automatique à double embrayage (DCT) à huit rapports. Cette DCT comprend des palettes de changement de vitesse au volant pour ceux qui aiment y aller de façon manuelle. Comme pour le Tucson, tous les modèles canadiens sont équipés de série de la transmission intégrale.

La capacité de remorquage du Santa Cruz 2025 est fixée à 5000 livres.

Le Hyundai Santa Cruz 2025 sera chez les concessionnaires canadiens à partir de l’été 2024. On connaîtra les prix à l’approche du lancement du modèle sur le marché.

Hyundai Santa Cruz 2025, intérieur Photo : Hyundai

Les Hyundai Tucson et Hyundai Santa Cruz 2025 Photo : Hyundai

Hyundai Santa Cruz 2025, trois quarts arrière Photo : Hyundai