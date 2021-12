Auto123 prend la mesure du Hyundai Santa Cruz 2022.

La nouvelle camionnette Santa Cruz tant attendue du constructeur coréen Hyundai est peut-être « petite » pour un camion, mais on ne peut pas dire qu'elle se montre hésitante au chapitre de sa prestance. Le lettrage SANTA CRUZ sur le hayon arrière est proéminent avec une hauteur de 7 cm. Oui oui, j'ai mesuré! Le Santa Cruz, un véhicule confiant? Bien sûr.

Photo : D.Boshouwers Les lettres Santa Cruz sur le hayon de la camionnette

Le faciès dégage également une atmosphère de confiance, avec son museau vertical et audacieux, le design innovateur de l'éclairage en deux parties et les éléments de la calandre à l'allure nette; le look est très similaire à ce que nous avons vu sur les dernières éditions du Santa Fe et du Tucson.

Maintenant, cette confiance peut sembler légèrement déplacée lorsque vous vous arrêtez à un feu de circulation à côté d'un Ram 1500 fortement équipé avec des jantes surdimensionnées. Il se peut que vous leviez les yeux vers la fenêtre de la cabine pour trouver l'occupant qui ricane légèrement face à ce véhicule chétif et citadin à côté de lui.

Photo : D.Boshouwers Hyundai Tucson 2022, avant

Un camion ?

Bien sûr, « camion » n'est peut-être pas la description la plus précise pour ce qui est essentiellement un Tucson ou encore un Santa Fe avec une boîte de chargement à la place du coffre. Quoi qu'il en soit, Hyundai lui-même ne le considère pas comme un pickup, son équipe de marketing ayant trouvé une nouvelle description pour lui, dont je peux presque garantir qu'elle ne sera pas adoptée : Véhicule Sport et Aventure. Quel que soit le nom que vous lui donniez, il s'agit d'un véhicule dont la conception s'inspire davantage des VUS que des camions. Appelez ça l'école de design Ridgeline.

On peut également qualifier la conduite offerte par le Santa Cruz de VUS-esque. Asseyez-vous à l'intérieur et, à l’exception de la visibilité différente lorsque vous regardez dans votre rétroviseur, vous oublierez assez rapidement que vous n'êtes pas dans un bon vieux VUS, comme... un Tucson par exemple. D'abord, vous n'êtes pas assis aussi haut que dans un Ram ou un F-150. Vous êtes au même niveau que tous les VUS compacts qui vous entourent dans le trafic. C'est très démocratique de cette façon. De plus, le Santa Cruz se comporte comme un VUS (il est basé sur une plateforme monocoque après tout), et il se gare comme tel quand vous arrivez à destination. (Ses dimensions se situent entre le petit Tucson et le grand Santa Fe). Et en cours de route, il consomme plus ou moins la même quantité de carburant qu'un Santa Fe.

Photo : D.Boshouwers Hyundai Tucson 2022, trois quarts arrière

Tout cela est une bonne nouvelle pour le citadin qui a le goût de l’aventure extra-urbaine ou des corvées de fin de semaine au chalet. Maintenant, il est vrai que cette boîte de chargement est assez petite avec un peu plus d’un mètre en longueur, mais celle-ci est quand même assez grande pour être pratique lors de vos voyages à la quincaillerie, au chalet ou lorsque vous déplacez le réfrigérateur et la cuisinière de votre fils d'un appartement à un autre. Et que vous ne pouvez pas les déplacer à bord d’un Tucson.

Photo : D.Boshouwers Hyundai Tucson 2022, caisse, avec couvert

Photo : D.Boshouwers Hyundai Tucson 2022, caisse, sans couvert

Photo : D.Boshouwers Hyundai Tucson 2022, caisse, avec hayon ouvert

Remarque : un collègue qui a conduit le camion pendant une semaine m'a raconté avoir ramené à la maison une poignée de longs néons de la quincaillerie, en les faisant passer par la fenêtre ouverte à l'arrière de la deuxième rangée de sièges (la boîte de quatre pieds n'y suffisait pas). Parfois, il faut être créatif...

Photo : D.Boshouwers Hyundai Tucson 2022, petite fenêtre

Pour ma part, j'ai pris un grand plaisir à mettre mon sac et mes bâtons de hockey dans cette boîte pour le court trajet jusqu'à l'aréna. Tout simplement parce que je pouvais le faire. Ces articles auraient très bien pu être rangés dans la deuxième rangée de sièges, mais pourquoi ne pas utiliser l'espace conçu par Hyundai ? Je me sentais dans un court ménage Minutes du patrimoine ...

Photo : D.Boshouwers Hyundai Tucson 2022, profil

Quelques détails ...

- Le Santa Cruz profite d’un moteur 4-cylindres turbo de 2.5 litres qui développe 281 chevaux et 311 lb-pi de couple. Au cours de ma semaine de conduite principalement en ville, j'ai obtenu une moyenne de 12,7 litres / 100 km, ce qui est assez satisfaisant, dans la lignée de ce que l'on pourrait attendre d'un... Tucson. Notez, cependant, que ce dernier est quelque 180 kg plus léger que son compagnon d'écurie, ce qui doit signifier que dans des situations de conduite similaires, j'aurais probablement consommé moins avec le VUS.

- La capacité de remorquage est de 5 000 lb pour le Santa Cruz, ce qui surpasse de loin le Tucson et sa capacité de 2 000 lb.

- Un coffre intérieur peut être utilisé comme glacière. Un avantage sur le Tucson. En revanche, les passagers arrière auront beaucoup plus de place pour étirer leurs jambes et leurs coudes à bord du VUS. L'espace pour cette boîte de chargement devait bien venir de quelque part si les concepteurs ne voulaient pas se retrouver avec un Santa Cruz ridiculement long.

- Les citadins soucieux de l'environnement déploreront le fait que, contrairement au Tucson, le Santa Cruz ne soit pas disponible avec une configuration hybride.

Photo : D.Boshouwers Hyundai Tucson 2022, trois quarts avant

- Le prix de départ est fixé à 38 499 $. Les acheteurs obtiennent ainsi le modèle Preferred avec transmission intégrale. Le même modèle, avec l'ensemble Trend, est listé à 41 399 $, tandis que le Santa Cruz Ultimate a un PDSF de 44 799 $. Ajoutez 1 825 $ de frais à chacun de ces chiffres. Le Tucson est tout simplement un choix plus abordable, à partir de 31 846 $ avec la traction intégrale et jusqu'à 39 146 $ pour la nouvelle version N-Line (sans compter les versions hybrides). Le plus gros Santa Fe, quant à lui, débute à un peu moins de 34 000 $.

Photo : D.Boshouwers / Hyundai L'un de ces véhicules est un VUS, l'autre un pickup

- Hyundai Canada a vendu 730 camionnettes (désolé, Véhicules Sport et Aventure) Santa Cruz cette année jusqu'à la fin de novembre (suivant presque exactement le rythme des ventes aux États-Unis, qui ont totalisé 7 042 unités); en comparaison, le constructeur a vendu 24 392 unités du Tucson, et 15 008 du Santa Fe. Le véritable test aura lieu en 2022, cependant, lorsque le nouveau modèle aura une année complète pour augmenter ses chiffres (il n'est devenu disponible qu’à l'été 2021).

- Le Santa Cruz est devenu réalité après une très longue période de gestation au sein du quartier général de Hyundai, après avoir été présenté pour la première fois sous forme de concept à Détroit en 2015. Étonnamment, le produit final ne semble même pas très différent de ce premier prototype. Il est permis de se demander ce qu’attendait Hyundai pour nous le proposer ? Peut-être avait-il besoin de ce temps pour repenser le lettrage Santa Cruz à l'arrière du concept....

Photo : Hyundai Prototype Hyundai Santa Cruz, 2015

Lettres sur l'arrière du prototype Hyundai Santa Cruz, 2015

Photo : D.Boshouwers Hyundai Santa Cruz, 2022