• Hyundai pourrait construire une nouvelle usine de production de VÉ en Amérique du Nord - et le Canada est une possibilité.

Lorsqu’il est question de production de véhicules au Canada et du fabricant Hyundai, les souvenirs de plusieurs sont mauvais au Canada, surtout dans le cas des habitants du Québec, et plus particulièrement de la région de Bromont. On se souviendra que le constructeur y avait fait construire une usine à grands frais (450 millions) dans les années 80, seulement pour la condamner quelques années plus tard.

L’usine avait été inaugurée en 1986 et avait été fermée une première fois en 1993, puis de façon plus définitive en 1994. Pire, elle n’a jamais opéré au maximum de sa capacité. Au cours de sa trop brève présence dans la région, elle n’aura jamais dépassé 20 % de sa capacité totale de production.

Les choses ont bien changé depuis et Hyundai n’est plus cette compagnie naissante de l’époque qui tentait de s’implanter. Le groupe Hyundai est devenu le troisième constructeur à l’échelle mondiale. Au pays, il est au quatrième rang derrière Ford, General Motors (GM) et Toyota, devant Stellantis, Honda et Volkswagen.

Mis à part VW, toutes les autres assemblent des modèles au Canada, plus précisément en Ontario. Et Volkswagen annonçait récemment la construction d’une usine de fabrication de batteries pour véhicules électriques, toujours en Ontario.

Or, le Canada serait actuellement considéré par Hyundai pour la construction d’une deuxième usine de production de véhicules électriques en Amérique du Nord.

Mise à jour : Hyundai Canada tient à préciser qu'il n'y a rien d'imminent ou même à l'horizon en ce qui concerne une future usine nord-américaine. Un porte-parole de l'entreprise a relayé une déclaration en ce sens :

Hyundai n’a actuellement aucun projet pour la construction d’une nouvelle usine d’assemblage au Canada. Au rythme de sa croissance, l’entreprise évalue régulièrement les besoins de sa chaîne d’approvisionnement pour l’ensemble de l’Amérique du Nord. - Hyundai Canada

Hyundai Ioniq 6 2023 Photo : Hyundai

Si Hyundai revient au pays, ce sera grâce à l’électrification. Le géant coréen fait actuellement construire en Géorgie, aux États-Unis, sa première usine dédiée aux véhicules électriques en Amérique du Nord. Son objectif est d’augmenter ses ventes sur notre continent avec sa future gamme électrique. L’usine américaine est la première phase en vue de cette réalisation. Comme l’a mentionné au site Automotive News le chef de la direction de Hyundai au Canada, Don Romano, la deuxième phase n’a pas encore été arrêtée.

C’est là que le Canada fera partie de la conversation. Don Romano a précisé qu’une série de discussions avec des responsables canadiens avait déjà eu lieu, mais que la compagnie a aussi eu des entretiens avec les gouvernements américains et mexicains.

En gros, l’usine géorgienne ne pourra pas produire assez de véhicules pour répondre aux objectifs de l’entreprise en Amérique du Nord. Il semble évident qu’un deuxième plan sera nécessaire. Reste à savoir quel pays allongera les milliards nécessaires en subventions, car c’est de la façon dont se joue la « game » de nos jours.

Une histoire à suivre de près.