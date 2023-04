• Ford investit 1,8 milliard de dollars canadiens pour rééquiper son usine d'Oakville, en Ontario, afin qu'elle produise des VÉ.

• Les travaux commenceront au printemps 2024 dans cette usine vieille de 70 ans, qui sera rebaptisée « Usine d’assemblage de véhicules électriques d’Oakville ».

• Le plan prévoit la construction d'une nouvelle usine d'assemblage de batteries pour véhicules électriques.

Ford a tenu une promesse faite en 2020 lors des négociations contractuelles avec les travailleurs : à partir de l'année prochaine, la compagnie rééquipera son complexe d'Oakville, en Ontario, pour y assembler des véhicules électriques.

Le plan est évalué à 1,8 milliard de dollars canadiens et comprendra la construction d'une nouvelle usine d'assemblage de batteries de VÉ (les cellules de batterie seront produites dans l’usine de Ford au Kentucky). Cet argent fait partie du plan d'investissement de 50 milliards de dollars de Ford, qui s'étend jusqu'en 2026 et qui prévoit une production annuelle mondiale de deux millions de VÉ d'ici là.

« Le Canada et l’usine d’Oakville joueront un rôle essentiel pour notre transformation dans le cadre du programme Ford+. Il s’agira d’un site moderne, ultra efficace et verticalement intégré pour l’assemblage de batteries et de véhicules. Je suis impatient de présenter au monde les incroyables véhicules électriques de prochaine génération, entièrement connectés au numérique, qui seront produits à Oakville. » - Jim Farley, président-directeur général de Ford

La transformation de l'usine entraînera un arrêt de travail, mettant au ralenti la plupart de ses travailleurs à partir du deuxième trimestre 2024, et jusqu'à ce que l'usine soit prête à reprendre la production à la fin de la même année ou au début de 2025.

Usine d’assemblage de véhicules électriques d’Oakville Photo : Ford

Au cours des négociations contractuelles de 2020, Ford avait déclaré que l'usine se chargerait à l'avenir de l'assemblage de cinq modèles électriques, mais l'annonce de cette semaine n'a rien confirmé à ce sujet.

L'usine Ford d'Oakville fabrique actuellement les VUS Ford Edge et Lincoln Nautilus, qui devraient tous deux être retirés du marché dans les années à venir. Actuellement, le site de 487 acres compte des bâtiments totalisant 5,4 millions de pieds carrés d'espace de travail et comprend trois ateliers de carrosserie, un bâtiment de peinture et un bâtiment d'assemblage. La nouvelle usine d'assemblage de batteries couvrira 407 000 pieds carrés, selon Ford.