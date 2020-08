La gamme Veloster change considérablement de poil pour l’année 2021 alors que les variantes de base, tant à moteur atmosphérique qu’à mécanique turbo, tirent leur révérence, ne laissant au menu que la variante ultra sportive N.

Au passage, cette dernière profite d’améliorations pour la nouvelle année. Voyons les grandes lignes de ce qui a été réservé au modèle.

Dans un premier temps, et pour la première fois, la voiture sera proposée avec une boîte de vitesse automatique. Jusqu’ici, seule une transmission manuelle à six rapports était possible. La nouvelle boîte N compte huit rapports et sa configuration est à double embrayage. Elle s’accompagne de palettes au volant et propose des passages sportifs avec contrôle de départ arrêté, fruit de la technologie « N Trac Sense » du constructeur.

La Veloster N sera également dotée, de série, de nouveaux sièges sport (N Light). Ces derniers, qui sont plus légers de 2 kg, promettent davantage d’appuis latéraux pour une sensation plus enveloppante.

Le système de navigation et la chaîne audio ont également été repensés et pourront être explorés à partir de l’écran de huit pouces qui trône à la console centrale.

Photo : Hyundai Hyundai Veloster

En matière de sécurité, la Veloster N 2021 hérite d’une kyrielle de nouvelles caractéristiques de série comme l’assistance à l’évitement de collision frontale, l’assistance de suivi de voie, l’assistance au maintien de voie, l’alerte de baisse d’attention du conducteur, l’alerte de collision dans les angles morts et l’avertissement de collision transversale arrière.

De son côté, voici ce que la compagnie avait à dire à propos de son modèle.

« La Veloster N témoigne de l’approche de Hyundai en matière de voitures de haute performance. En la dotant de la boîte DCT N, les conducteurs bénéficient à la fois des performances et de la commodité, a affirmé Thomas Schemera, chef de la division des produits chez Hyundai Motor. Tous ceux recherchant une conduite amusante ne rateront pas l’occasion de piloter la nouvelle Veloster N ; une voiture sport de tous les jours avec des capacités de voiture de course ».

Pour ce qui est de la nouvelle boîte de vitesses, nous aurons assurément l’occasion d’y revenir lorsque nous ferons l’essai du modèle. Ses caractéristiques sont nombreuses, mais avant de se prononcer, nous allons d’abord la mettre à l’épreuve.

La production du modèle 2021 va se mettre en branle à compter de novembre. Si vous étiez intéressés par une des versions de base, le temps presse.