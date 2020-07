La boîte manuelle conventionnelle, on ne vous apprend rien, est en recul à travers l’industrie. S’il est vrai que les consommateurs la réclament moins qu’avant, les constructeurs ne font rien pour l’aider non plus en ne la proposant souvent qu’avec des modèles de base manquant d’équipement.

Et bien, il y a peut-être de l’espoir pour ceux qui aiment passer les rapports manuellement à l’aide d’un levier, car on apprend qu’en Inde, via le site Autocar India, Hyundai s’apprête à lancer un nouveau type de boîte manuelle. Cette dernière, notre titre vendait la mèche, n’est pas dotée d’une troisième pédale.

Vous vous dites peut-être que ça existe déjà et vous avez partiellement raison. En fait, on retrouve des boîtes manuelles robotisées sur le marché. Cependant, l’unité que va offrir le géant coréen est différente, car elle possédera le typique sélecteur de rapports au design en forme de H des boîtes mécaniques conventionnelles. On parle concrètement d’une boîte iMT pour intelligent Manual Transmission. L’embrayage de celle-ci sera doté d’un actionneur automatique.

Là où elle sera semblable aux boîtes robotisées, c’est que les passages devraient être un peu plus rudes. Il ne sera cependant pas nécessaire de lever le pied de l’accélérateur pour ce faire. Le faire aura cependant pour effet d’adoucir les changements de rapports, dit-on.

Le truc le plus intéressant et intrigant concernant cette nouvelle iMT, c’est assurément le « capteur d’intention ». Ce dernier détecte l’intention du conducteur de changer de vitesse, ce qui envoie des signaux à une unité de contrôle de la transmission (TCU). Celle-ci engage alors un actionneur hydraulique et désengage le plateau d’embrayage lorsque le pilote change de vitesse.

Ça semble intéressant, mais ça représente une pièce supplémentaire qui peut poser problème.

Bien sûr, tout cela va se passer en Inde alors que l’unité doit faire ses débuts en juillet sur le Hyundai Venue, mais aussi sur le Kia Sonet. On est encore loin de l’Amérique du Nord, mais si ce type de boîte se montre fiable et populaire, qui sait, on aura peut-être droit à une surprise d’ici quelques années.

