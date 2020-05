Le VUS Santa Fe est l’un des plus récents modèles de la marque, lui qui a fait ses débuts en 2019. Pourtant, le constructeur coréen travaille déjà à lui refaire une beauté, ce qui est très inhabituel après seulement deux ans.

Forte, la concurrence ? Certes, mais il y a une explication derrière ce rafraîchissement précoce.

L’image, publiée par la division européenne de la firme, nous montre un faciès considérablement retravaillé. La grille, pour un, voit ses extrémités être élargies. Ces dernières servent aussi de séparations pour les phares de jour à DEL qui prennent la forme de la lettre T. La partie supérieure, disposée à l’horizontale sur le modèle actuel, est incurvée sur la photo qui a été partagée.

On voit aussi des motifs sur le capot. La partie inférieure nous montre aussi une signature très différente. Hyundai qualifie le design de « robuste, mais luxueux ». C’est clairement plus agressif que tout ce que nous avons déjà vu sur un Santa Fe jusqu’à présent.

Pour l’instant, le constructeur ne donne pas d’autres détails. Le communiqué de presse accompagnant cette photo débite des adjectifs et des généralisations comme « un VUS rafraîchi au design extérieur digne et charismatique » et un aménagement intérieur « offrant une sensibilité et un confort de premier ordre ». La grande nouvelle est que le Santa Fe passe à l’architecture N3 de troisième génération qui introduit de nouveaux groupes motopropulseurs électrifiés dans la gamme. Pour l’Europe, cela signifiera des offres hybrides et hybrides rechargeables pour accompagner « des améliorations significatives en matière de performance, de maniabilité et de sécurité ».

L’actuel Santa Fe n’est en vente que depuis deux ans environ, ce qui rend ce rafraîchissement prématuré pour notre marché. L’arrivée de l’hybridité avec ce modèle vise assurément à permettre le respect des émissions européennes. Conséquemment, il ne faudrait pas s’étonner d’apprendre que ce Santa Fe retravaillé ne nous arrivera pas avant une autre année, peut-être deux. Hyundai a déclaré que la nouvelle mouture sera mise en vente dès septembre sur le Vieux-Continent. Nous en saurons plus sur ce modèle au cours des semaines à venir.

Et qu’importe le moment où il nous arrivera, ses débuts précipités ailleurs vous nous donner une idée de ce qui nous sera ultimement réservé.