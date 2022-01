Auto123 met à l’essai le Hyundai Santa Fe PHEV 2022.

Même si Hyundai consacre de considérables ressources à son virage électrique avec des modèles de qualité, le constructeur a également décidé qu'il était peut-être sage d'offrir des produits valables aux automobilistes qui ne sont pas encore prêts à abandonner complètement le moteur à combustion. Grand nombre d'études et de sondages vous diront d’ailleurs qu'il y a encore beaucoup de ces personnes, en particulier en Amérique du Nord.

Hyundai fait donc preuve de sagesse en proposant une variante hybride rechargeable de ses deux VUS les plus populaires (Tucson et Santa Fe), une double solution qui tiendra le fort jusqu'à ce que les automobilistes, les infrastructures, les technologies de batterie, les réglementations gouvernementales et tout le reste évoluent suffisamment pour faire de la propulsion électrique le choix évident. Notez qu’il s’agit des premiers VUS Hyundai équipés d'une telle technologie.

Pour l'instant, cette variante devient le modèle le plus économe en carburant de la gamme Santa Fe, un détail attrayant pour les automobilistes canadiens. Les acheteurs peuvent obtenir le modèle rechargeable en deux versions : Preferred (PDSF 44 999 $) ou Luxury (48 699 $). N'oubliez pas que ce modèle est admissible à un rabais fédéral de 2 500 $ sur les VÉ et à au moins quelques-uns des rabais provinciaux sur les VÉ actuellement offerts.

Se brancher pour réussir

En plus des rabais gouvernementaux, le montant des économies que l'on peut réaliser en choisissant la variante PHEV plutôt que l'un des Santa Fe uniquement munis de moteur à essence dépend de nombreux facteurs, bien sûr, à commencer par les habitudes du conducteur et son assiduité à brancher le véhicule chaque soir.

Je dis cela parce que l'autonomie maximale du Santa Fe PHEV est d'environ 50 km, ce qui est correct et correspond à peu près à la norme des PHEV actuels (bien qu'elle soit inférieure aux 68 km du Toyota RAV4 Prime). Cette autonomie vous permettra d'effectuer la plupart de vos courts trajets quotidiens et de vos déplacements à l'école ou à l'épicerie en mode purement électrique. Si c'est tout ce que vous faites et que vous branchez régulièrement votre véhicule, vous pouvez éviter de consommer l'essence contenue dans le réservoir. Sur l'autoroute, par contre, l'autonomie s'estompe rapidement.

Pour moi, l'un des grands avantages du Santa Fe PHEV, par rapport à d'autres véhicules hybrides et PHEV, c'est qu'on peut en grande partie contrôler si on utilise l’essence ou l'électricité, et ainsi maximiser l'économie de carburant. Je me suis fait un devoir de rester en mode tout électrique lorsque je conduisais en ville, sans craindre d'épuiser la batterie. Sur les tronçons d'autoroute, je passais en mode automatique, qui permet au système de décider de l'utilisation optimale des deux parties du système hybride, ou en mode normal à essence seulement.

En utilisant ce mode d'emploi, j'ai enregistré 8,8 litres / 100 km pendant toute la durée de mon essai, en conduite mixte (mais sachez que si vous ne conduisez qu'en ville et que vous faites attention à votre consommation d'énergie, vous pouvez obtenir des résultats franchement inférieurs, de l'ordre de 3,0 litres / 100 km ou même moins). Le Santa Fe n'est pas un petit véhicule, et il n'est pas non plus particulièrement léger, surtout en configuration PHEV, donc ce genre d'économie de carburant est quelque chose que je prendrai volontiers, surtout en hiver. D'ailleurs, il est difficile de connaître le chiffre exact, mais ma consommation moyenne globale en le laissant en mode automatique et sans se soucier de recharger la batterie tournait plutôt autour de 11 litres / 100 km.

La leçon à en tirer ? Faites un petit effort pour maximiser l'économie de carburant avec un système comme celui-ci, et vous y arriverez.

Le Santa Fe

Le VUS ne se résume pas à son nouveau système hybride rechargeable, bien sûr. Qu'y a-t-il d'autre à savoir sur le VUS compact « plus » de Hyundai ? Tout d'abord, il est plus grand que la moyenne des multisegments compacts, il est donc très spacieux à l'intérieur, aux deux rangées, et l'espace de chargement est abondant, offrant 1 031 litres (et il y a un bac de rangement sous le plancher).

De plus, la formule à succès de Hyundai ces dernières années consiste à offrir aux acheteurs beaucoup d’équipement pour le prix, et elle ne fait pas exception ici. On retrouve des éléments qui font monter le modèle en gamme, par exemple des sièges confortables et une bonne qualité de roulement. La qualité de la finition est également au rendez-vous, avec des surfaces au goût du jour et une isolation sonore plutôt bonne.

Si vous vous demandez quelle est la différence entre la version Preferred et Limited, sachez que cette dernière offre quelques équipements et systèmes supplémentaires, par exemple des sièges avant ventilés et des sièges arrière chauffants, un siège passager avant à réglage électrique, une mémoire de sièges pour les deux rangées de sièges avant et une recharge sans fil. De plus, le hayon est à commande électrique et les essuie-glaces sont à détection de pluie. Un gros plus est l'ajout de ce toit panoramique électrique, qui améliore l’éclairage ambiant.

Sinon, les deux versions sont livrées avec des sièges en cuir, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un volant chauffant gainé de cuir, des sièges avant chauffants et un siège conducteur à huit réglages électriques.

Le système multimédia accessible via un écran tactile de 8 pouces (la seule taille disponible quelle que soit la finition que vous prenez) est globalement intuitif à utiliser, je n'ai pas eu de réelles plaintes à ce sujet. La partie inférieure de la console centrale contient une panoplie de boutons et de molettes physiques, ce que certains pourraient déplorer, mais que j'adore. C'est tellement mieux que d'avoir à se concentrer sur la navigation dans le menu à l'écran quand on devrait regarder la route...

Si je n'ai pas beaucoup parlé de l'extérieur du Santa Fe PHEV, c'est parce qu'il est pratiquement identique à ce que nous avons vu avec la version régulière, qui on le sait a été remodelé l’an dernier. En fait, en termes d'apparence, je suis d'accord avec le consensus selon lequel cette métamorphose a été un succès, le nouveau Santa Fe étant beaucoup moins anonyme que la génération qu'il remplace, sans être trop clinquant ou essayer trop fort d'être « méchant » ou « sportif ». La partie avant n'est pas aussi frappante que celle du Tucson, mais son allure plus sobre correspond probablement davantage au public visé (un peu plus riche et un peu plus âgé que l'acheteur du Tucson).

Vous trouverez un écusson identifiant le statut PHEV de ce modèle sur le hayon, et bien sûr il y a un deuxième port pour la recharge (côté passager, à l'arrière), mais c'est à peu près tout pour les caractéristiques distinctives.

Les chiffres concernant le groupe motopropulseur sont les suivants : la variante est équipée de série d'un rouage intégral et d'une boîte de vitesses automatique à 6 rapports (pas de CVT) qui gère la puissance d'un moteur à essence turbo 4 cylindres de 1,6 litre et d'un moteur électrique alimenté par une batterie lithium-ion de 13,8 kWh, pour une puissance totale de 260 chevaux et un couple de 195 lb-pi. Les modes de conduite disponibles sont Sport, Smart et Eco, ainsi que des modes de terrain (boue, neige et sable).

Sur la route

J'ai abordé plus haut les performances routières de ce Santa Fe PHEV, alors je vais me contenter de dire que la conduite offerte est solide, avec suffisamment de puissance pour déplacer un véhicule plus lourd que la moyenne, mais si vous vous attendez à une conduite dynamique, vous serez déçu. La sportivité ne fait tout simplement pas partie du mandat de ce modèle. Cela dit, le VUS se manie bien, la boîte de vitesses est excellente et il y a suffisamment de chevaux sous le capot pour que les dépassements sur l'autoroute ne posent aucun problème.

J'ai noté une légère lenteur initiale lors des départs arrêtés (lorsqu'on n'est pas en mode EV, bien sûr), mais le temps froid a peut-être joué des tours au groupe motopropulseur. Sinon, la direction est convenable, mais pas trop réactive.

Voici un autre élément à considérer si l'achat d'un VUS hybride rechargeable figure sur votre liste de choses à faire en ce début d’année 2022. Visitez une salle d'exposition Hyundai et vous y trouverez non seulement ce PHEV, mais aussi la nouvelle version rechargeable du Tucson, plus petit. Ce modèle a un look plus éclaté et s’avère légèrement plus sportif, mais il offre moins d'espace. D'un autre côté, les deux modèles utilisent le même groupe motopropulseur et ont la même puissance, ce qui avantage le Tucson plus petit et plus léger. Toutefois, étant donné que la différence de prix est inférieure à 3 000 $, le Santa Fe pourrait bien être une option plus attrayante.

Sur cette note, permettez-moi de dire à quel point il est agréable d'avoir maintenant un si grand choix de VUS hybrides rechargeables au Canada que l'on peut en trouver deux dans la même salle d'exposition.

On aime

L'intérieur spacieux

L'ambiance haut de gamme de notre modèle d'essai

L'économie de carburant (avec un peu d'effort)

Beaucoup d'espace de chargement

Le design

Excellente boîte de vitesses

On aime moins

Pas le groupe motopropulseur le plus dynamique

Le chauffage des sièges est lent à se mettre en route par temps froid

Aucune possibilité de choisir un écran plus grand en option

La concurrence

Ford Escape PHEV

Hyundai Tucson PHEV

Kia Sorento PHEV

Mitsubishi Outlander PHEV

Toyota RAV4 Prime

