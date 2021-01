Le Mitsubishi Outlander 2022 sera dévoilé le 16 février

Le Mitsubishi Outlander a souvent changé de mine au fil de la dernière décennie, mais ça fait longtemps qu’on n’a pas eu droit à une vraie transformation du véhicule. Ça pourrait se produire le 16 février prochain alors que la petite firme japonaise a retenu cette date pour présenter la mouture 2022 de son modèle.

Bien sûr, nous allons en apprendre bien plus à son propos à ce moment-là. Néanmoins, trois semaines avant cette date, mettons un peu la table pour regarder ce que l’on sait déjà.

Le nouveau Outlander présentera un aspect plus moderne que la génération actuelle, qui existe depuis 2014 (dont les changements avaient alors été timides). La compagnie a dévoilé une photo du modèle avec son habit de camouflage, mais des images-espionnes nous étaient déjà parvenues. Voilà que ces nouvelles images confirment la direction que prend Mitsubishi.

L’Outlander 2022 devrait partager des composants avec le Nissan Rogue 2021 qui a fait peau neuve l’automne dernier, y compris ses bases et son moteur 4-cylindres de 2,5 litres. La version hybride rechargeable de l’Outlander sera également de retour avec cette nouvelle génération et, comme on pouvait s’y attendre, elle va promettre plus d’autonomie.

Photo : Mitsubishi Mitsubishi Outlander 2022, arrière

Mitsubishi a publié une vidéo montrant un prototype à l’œuvre sur un sentier hors route. Elle en a profité pour affirmer du coup que la nouvelle mouture offrira une nouvelle version du système de traction intégrale Super All-Wheel Control de l’entreprise. Cette dernière indique également que son Outlander 2022 sera plus grand qu’auparavant. On peut donc s’attendre à ce que la troisième rangée, offerte en option, le soit toujours.

Le Mitsubishi Outlander 2022 sera dévoilé en direct le 16 février à 18 heures. Le modèle arrivera plus tard cette année chez les concessionnaires.

Photo : Mitsubishi Mitsubishi Outlander 2022, sur la route

Photo : Mitsubishi Mitsubishi Outlander 2022, dans la boue