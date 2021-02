Pour Mitsubishi, le renouvellement d’un modèle est une grosse affaire, ce qui est tout à fait normal considérant que la compagnie n’a pas assez de produits pour combler les doigts d’une main. Ajoutez à cela qu’elle ne revoit pas ces derniers souvent et vous comprendrez que l’arrivée d’une nouvelle création est une grosse affaire.

Ainsi, le dévoilement officiel du Outlander 2022, qui aura lieu le 16 février prochain, a l’importance d’un Super Bowl pour la petite firme japonaise. Dévoilement officiel, oui, car des images-espionnes nous ont déjà montré à quoi était pour ressembler le VUS intermédiaire de la marque.

Qu’est-ce qui nous reste à vérifier, donc ? Les caractéristiques officielles, en fait, tout comme les détails concernant la dotation, puis la façon dont la chose va se dérouler, car on apprend cette semaine que les premiers pas du modèle vont se faire en collaboration avec le géant de la distribution, Amazon.

Les deux entreprises ont en fait publié une image montrant une énorme boîte en carton posée dans l’entrée de garage d’une maison à l’allure plutôt chic que l’on peut voir dans une vidéo. En fait, l’Outlander 2022 va faire ses débuts sur la plateforme de diffusion en continu Amazon Live. Semblable à YouTube, elle permet aux gens d’échanger sur des objets en vente sur le site d’Amazon.

La vidéo promotionnelle annonçant la date du 16 février comme celle du dévoilement du véhicule sur la plateforme précitée s’accompagne d’un avertissement sérieux, mais amusant : « Amazon ne livre pas de véhicules ».

Photo : Mitsubishi Mitsubishi Outlander 2022

Quant au Outlander 2022, rappelons que son style est fortement inspiré du concept Engelberg Tourer que nous avons vu au cours des dernières années. On attend deux groupes motopropulseurs ; le premier est le bloc 4-cylindres de 2,5 litres et 181 chevaux du Nissan Rogue, lequel sera accouplé à une transmission à variation continue pour les modèles d’entrée de gamme. Le second est le 4-cylindres de 2,4 litres de la variante hybride enfichable. Cette fois, l’autonomie électrique passerait le seuil de la respectabilité, soit 60 kilomètres, pour s’établir autour de 70.

Le dévoilement aura lieu à 18 heures le 16 février prochain, dans une semaine exactement. Nous vous reviendrons à ce moment avec les détails concernant ce nouveau Outlander.