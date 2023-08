L’histoire qui suit n’est pas sans rappeler celle du navire Felicity Ace en février 2022. Ce dernier transportait près de 4000 véhicules du groupe Volkswagen lorsqu’un incendie s’est déclaré à bord.

Tristement, l’histoire se répète cette semaine alors qu’un incendie meurtrier s’est déclenché sur un cargo transportant près de 3000 véhicules en provenance d’Allemagne, entraînant la mort d’un membre d’équipage alors que d’autres ont été contraints à se jeter à la mer. Heureusement, ils ont été secourus, tandis que les autres membres de l’équipage restés à bord ont été hélitreuillés.

Selon un porte-parole des garde-côtières, l’incendie aurait été provoqué par l’un des 25 véhicules électriques présents à bord.

Des Genesis GV60 au chargement Photo : D.Boshouwers

Le but n’est pas de lancer la pierre aux véhicules électriques pour les incendies, car les chiffres prouvent clairement que proportionnellement, ce ne sont pas eux qui en cause le plus. Cependant, les incendies de véhicules électriques sont notoirement difficiles à maîtriser, car les batteries au lithium ont tendance à s’enflammer de nouveau après avoir été apparemment éteintes. Les garde-côtes néerlandais rapportent que malgré les efforts de l’équipage pour contenir les flammes, le feu a continué à se propager, rendant l’évacuation nécessaire.

Le navire Freemantle Highway, en route de l’Allemagne vers l’Égypte, transportait 2857 véhicules lorsque l’incident s’est produit au large de la côte nord des Pays-Bas, selon les garde-côtes néerlandais.

Une entreprise spécialisée en sauvetage, en collaboration avec les autorités néerlandaises, s’efforce de limiter les dégâts, tant pour le navire que pour l’environnement. Dans leur dernière mise à jour, les garde-côtes ont indiqué que les équipes de secours tentaient de refroidir les flancs du Freemantle Highway à l’aide de systèmes d’extinction d’incendie, mais qu’elles n’avaient pas encore réussi à éteindre complètement les flammes.

Au début de l’année, la compagnie maritime norvégienne Havila Krystruten a annoncé qu’elle cesserait de transporter des véhicules électriques ou électrifiés sur ses navires pour des raisons de sécurité. Cette décision est survenue à la suite de l’incident du Felicity Ace.