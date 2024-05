La famille Jaguar propose un modèle électrique, le VUS I-Pace, qu’elle a introduit pour l’année 2019. Deux ans plus tard, la compagnie annonçait son plan pour devenir une marque électrique de grand luxe. Depuis, nous avons eu très peu d’informations à ce sujet.

Mais voilà qu’on en apprend plus sur ce dossier. En effet, le site Automotive News raconte que lors d’un entretien avec des journalistes à la fin de la semaine dernière, Adrian Mardell, le chef de la direction de l’entreprise, a confirmé qu’un concept serait présenté en sol américain plus tard cette année lors d’un événement qui aura lieu aux États-Unis.

Il a aussi précisé que la version de production sera dévoilée l’année suivante, en 2025.

Pour ce qui est de l’événement en question, nous ne pouvons que spéculer, mais on pourrait parier sur le rassemblement de Pebble Beach qui se déroule au mois d’août.

Pour ce qui est du plan d’électrification de Jaguar, qui avait été annoncé par le grand patron en place à ce moment, Thierry Bolloré, la compagnie va retirer un à un les modèles qu’elle propose actuellement, y compris l’I-Pace. Ils seront remplacés par trois modèles électriques dont le prix sera beaucoup plus élevé que tout ce que nous avons connu jusqu’à maintenant de cette entreprise.

On devine que la firme va aller jouer dans la cour des Rolls-Royce et Bentley.

Les nouveaux modèles attendus de Jaguar

L’an dernier, JLR (Jaguar Land Rover) mentionnait que le premier nouveau véhicule électrique serait une grande routière (GT) à quatre portes et qu’elle serait vendue à partir de 125 000 $. Elle sera la plus puissante Jaguar de l’histoire et son autonomie sera supérieure à 500 km sur le cycle de l’EPA (Environmental Protection Agency), car on a parlé de près de 700 km (430 miles) sur le cycle européen WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures).

La voiture va profiter d’une nouvelle plateforme, la JEA (Jaguar Electrified Architecture), et l’on devine qu’elle sera probablement équipée du connecteur NACS (North American Charging Standard) sur les véhicules livrés en Amérique du Nord, celui compatible avec les chargeurs de Tesla.

Adrian Mardell a déclaré qu’une plateforme propre à la marque était importante pour distinguer les véhicules Jaguar de ceux de Land Rover. Toutefois, la production se fera toujours dans les mêmes usines. La GT sera construite à Solihull, au Royaume-Uni, où sont fabriqués les Range Rover, Range Rover Sport et Range Rover Velar, ainsi que le Jaguar F-Pace.