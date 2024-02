Un véhicule à conduite autonome de la firme Waymo a été vandalisé et incendié le week-end dernier à San Francisco.

Plusieurs constructeurs offrent des fonctions de conduite semi-autonome avec leur véhicule et d’autres visent à offrir une capacité entièrement autonome à l’avenir. Des modèles sont déjà à l’essai dans certaines villes, comme à San Francisco avec la firme Waymo.

Or, pour que ces véhicules deviennent une réalité sur les routes, l’acceptation du public est nécessaire. Cette acceptation tarde à venir.

On ne sait pas encore à quel point l’incident à San Francisco était le fruit d’un sentiment anti-voiture autonome. Ce que l’on sait, c’est qu’une foule a encerclé un véhicule qui circulait dans le quartier chinois de la ville et s’est mis à le vandaliser et de l’incendier.

Le véhicule Waymo entouré losr de l'attaque Photo : YouTube / Reuters

Michael Vandi, un témoin qui a publié des vidéos de l’incident, a déclaré à l’agence Reuters que les gens célébraient le Nouvel An lunaire chinois en tirant des feux d’artifice. Une personne a sauté sur le capot d’un véhicule Waymo et a cassé son pare-brise. Une autre a fait de même 30 secondes plus tard alors que certains dans la foule applaudissaient en signe d’approbation.

« C’est à ce moment-là que c’est devenu fou », a-t-il écrit sur la plateforme X, décrivant des personnes avec des planches à roulettes brisant la vitre et d’autres graffitant la voiture.

Sa vidéo montre le véhicule englouti dans les flammes avec un énorme panache de fumée noire s’en dégageant.

« Le véhicule ne transportait pas de passagers et aucun blessé n’a été signalé. Nous travaillons en étroite collaboration avec les responsables locaux de la sécurité pour faire face à la situation », a déclaré Waymo.

La cause de l’attaque n’a pas été précisée. S’agissait-il d’un incident isolé ? Ce n’est pas la première fois que des personnes s’en prennent à des véhicules à conduite autonome. Il est à noter, cependant, que l'acte de vandalisme a eu lieu la veille du Super Bowl, auquel participaient les 49ers de San Francisco.

La police de San Francisco a indiqué qu’elle enquêtait sur les causes de l’incendie et n’a pas précisé si des arrestations avaient eu lieu.

On se souviendra qu’en octobre dernier, un accident impliquant un véhicule exploité par l’unité Cruise de General Motors avait provoqué la mort d’un piéton. La semaine dernière, un autre incident a eu lieu alors qu’un modèle sans conducteur est entré en collision avec un cycliste à San Francisco, causant des blessures légères.

Dans ce contexte, on a déjà vu des groupes vouloir perturber le bon fonctionnement de ce type de véhicule, par exemple en leur bloquant le chemin, en obstruant leurs capteurs, etc.

Une voiture Waymo sur la route Photo : Waymo

Waymo propose un service de covoiturage sans chauffeur à Phoenix et s’efforce d’étendre ce service à Los Angeles et à Austin, au Texas.

À la suite de l’incident d’octobre dernier à San Francisco, l’État de la Californie a suspendu la licence d’essai sans conducteur de la société Cruise, qui a retiré tous ses véhicules de la route.