Tesla rappelle plus de deux millions de véhicules pour remédier au risque de sécurité posé par le système Autopilot de l'entreprise. Pour simplifier, pratiquement tous les véhicules Tesla en circulation aux États-Unis et aux Canada sont concernés par ce rappel, soit un peu plus de 2 millions de véhicules et au moins 193 000 véhicules, respectivement. Ce dernier chiffre a été confirmé par Transports Canada.

Plus précisément, les modèles Tesla allant de la Model 3 et de la Model Y à la Model S et à la Model X qui sont équipés du système Autosteer sont concernés par le rappel. Le problème, selon la NHTSA aux États-Unis, est que « dans certaines circonstances, lorsque l'Autosteer est engagé, et que le conducteur ne conserve pas la responsabilité de la conduite du véhicule et n'est pas prêt à intervenir si nécessaire ou ne reconnaît pas quand l'Autosteer est annulé ou non engagé, il peut y avoir un risque accru d'accident. »

Le correctif implique une mise à jour du logiciel, qui limitera les circonstances dans lesquelles Autosteer peut être utilisé et veillera à alerter les conducteurs lorsqu'il ne peut pas être activé.

L'Autopilot de Tesla est sous le feu des projecteurs depuis un certain temps. En effet, le rappel fait suite à une enquête de la NHTSA qui a duré deux ans. Cette enquête fait suite à plusieurs accidents dans lesquels il a été constaté que l'Autopilot était activé. De nombreuses critiques ont souligné que le nom du système implique une capacité d'auto-conduite totale, ce qui n'est pas le cas puisque la fonction d'assistance à la conduite de Tesla n'est qu'un système de niveau 2. Cela signifie que les conducteurs doivent garder les mains sur le volant et le regard fixé sur la route.

Au total, le rappel concerne près de 2,2 millions de modèles Tesla :

- 2017-2023 Modèle 3 (tous)

- Modèle Y de 2020 à aujourd'hui (tous)

- 2012-2023 Modèle S (certains)

- 2016-2023 Modèle X (tous)