• L’IIHS a mené un test portant sur les systèmes de conduite semi-autonome ; 13 systèmes sur 14 ont échoué le test.

L’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), l’équivalent de Transports Canada, est l’organisme qui jouit de la meilleure réputation sur le marché lorsque vient le temps de parler de sécurité. L’agence effectue quantité de tests de collisions et ajoute constamment des critères afin de s’assurer que les modèles proposés par les constructeurs soient les plus sécuritaires possibles.

L’IIHS vient de mener un nouveau test cette année, soit l’évaluation des systèmes de conduite semi-autonome que l’on voit se multiplier à travers l’industrie. Qu’on pense à l’AutoPilot de Tesla, au Super Cruise de GM, etc.

Le nouveau test évalue la surveillance du conducteur, les rappels d’attention (en cas d’inattention) et les procédures d’urgence qui sont enclenchées lorsque cela est nécessaire.

Test portant sur les systèmes de conduite semi-autonome Photo : YouTube / IIHS

L’organisme a testé 14 systèmes appartenant à neuf constructeurs, soit BMW, Ford, GM (General Motors), Genesis, Lexus, Mercedes-Benz, Nissan, Tesla et Volvo. Les notes obtenues suivent le même tableau de classification que celui qui régit les tests de collision, à savoir que la meilleure est Good, la deuxième Acceptable, la troisième Marginal, alors que la dernière est Poor.

Premier constat ; aucun système n’a obtenu la note maximale, soit Good. Un seul dispositif, celui de Lexus (Lexus Teammate with Advanced Drive) a obtenu la mention Acceptable. Ensuite, les systèmes de GM (Super Cruise) et Nissan (ProPilot Assist with Navi-Link) ont reçu la note Marginal.

Ce que cela signifie, c’est que les 11 autres systèmes ont obtenu la pire note, Poor.

Nouveau test de l’IIHS pour les conduites semi autonomes Photo : YouTube / IIHS

Il est à noter que les systèmes ont été testés sur un véhicule en particulier et non sur tous les modèles qui offrent la même technologie à l’intérieur d’une famille de modèles. Par exemple, c’est la berline LS qui a représenté Lexus, alors que le VUS électrique Ariya « parlait » au nom de Nissan.

Quantité de scénarios ont été testés. Par exemple, on a demandé à un conducteur de tenir un bloc de styromousse de la taille d’un téléphone intelligent pour voir si les systèmes allaient réagir en émettant une alerte. Selon les conclusions de l’IIHS, aucun des quatorze systèmes n’a satisfait les exigences. On a pris le temps de souligner que Ford avait mieux fait à ce chapitre.

Cependant, le bilan général n’est pas rose. La plupart des systèmes évalués « n’incluent pas de mesures adéquates pour prévenir les abus et empêcher les conducteurs de perdre de vue ce qui se passe sur la route. Certains conducteurs peuvent penser que l’automatisation partielle facilite les longs trajets, mais il y a peu de preuves qu’elle rend la conduite plus sûre », a déclaré David Harkey, le président de l’IIHS.

« Comme l’ont démontré de nombreux accidents très médiatisés, elle peut introduire de nouveaux risques lorsque les systèmes ne sont pas dotés des protections appropriées », a-t-il ajouté.

Ainsi, de nombreux systèmes ont beaucoup de difficultés à répondre aux normes de l’IIHS pour ce qui est de la surveillance du conducteur, des rappels d’attention et des procédures d’urgence.

Les systèmes impliquant des changements de voie automatisés et une direction coopérative ont généralement obtenu de meilleurs résultats.

Il ne faut pas voir le verre à moitié vide, cependant, selon David Harkey. Il mentionne que même si aucun système n’a obtenu la meilleure note, chacun a au moins bien performé avec un des éléments évalués. Il y a de la place à l’amélioration, c’est une évidence, mais certains constructeurs sont sur la bonne voie.

L’étude ne semble pas avoir porté sur le fait de savoir si les systèmes étaient fonctionnels. Cela semble acquis. Ce qu’on a voulu mesurer, c’est la réponse de ces derniers lorsque des situations se produisent.