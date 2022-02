Incendies : quel type de véhicule est le plus à risque ?

Lorsqu’un incendie de véhicule survient, la chose est spectaculaire. Au cours des dernières années, les médias en général, y compris Auto123, ont par moment, voire souvent, rapporté des situations concernant des véhicules électriques.

Ça fait la manchette parce que la technologie est nouvelle et que ça fascine les gens. Nous avons aussi rapporté des cas concernant des véhicules munis de moteurs à combustion. Les cas sont évalués individuellement. On ne cherche pas à pointer du doigt un type de véhicule ou un autre.

Récemment, la Chevrolet Bolt a été sous tous les projecteurs, pas tant en raison des incendies de modèles que du rappel massif, des problèmes avec le fournisseur et des délais de réparation.

Lorsqu’un incendie de véhicule électrique est rapporté, un des arguments que l’on entend le plus souvent est qu’il y a beaucoup plus d’incendies de véhicules à essence. C’est une évidence en raison du nombre d’unités sur la route. Ce dont nous avions tous besoin, c’est d’un rapport de proportion.

Et bien, nous en avons maintenant un qui nous permet d’identifier quel type de véhicules est le plus sujet à brûler, carrément.

En effet, une nouvelle étude citant le NTSB (National Transportation Safety Board) et la NHTSA (National Highway Traffis Safety Administration) affirme que les véhicules électriques brûlent beaucoup moins que les véhicules à moteur à combustion et les hybrides, comme le rapporte Kelley Blue Book.

Ce qui est intéressant, c’est que l’étude conclut que ce sont les modèles hybrides qui sont les plus impliqués dans les incendies de véhicules. En fait, en proportion, plus de modèles hybrides brûlent que de véhicules tout électriques et à moteur à combustion combiné.

Photo : D.Boshouwers Chevrolet Bolt

Concrètement, voici ce que ça donne. Pour 100 000 véhicules, on a dénombré quelque 3475 incendies de produits hybrides en 2021. Pour 100 000 modèles, ce sont 1530 véhicules à essence qui brûlent. Et les produits tout électriques ? Toujours pour 100 000 unités, on ne dénombre que 25 incendies.

La différence est marquante.

Bien sûr, comme on le mentionnait, ce sont les véhicules à essence qui brûlent le plus en raison de leur nombre plus élevé sur la route. Selon l’étude, les modèles à moteur à combustion ont été la cause de 199 533 incendies en 2021. Les modèles hybrides ont provoqué de leur côté 16 051 incidents. Quant aux électriques pures, elles ont totalisé 52 brasiers.

Avec les proportions, on a maintenant des données claires sur les risques que représente chacun des types de modèles. L’ironie, c’est que souvent, les incendies qui touchent les moteurs à combustion sont causés par des courts-circuits électriques. On ne peut cependant pas lancer la pierre à cette technologie. À preuve le peu d’incendies de véhicules tout électriques.

Dans le cas de ces modèles et des produits hybrides, les feux sont souvent causés par des problèmes reliés aux batteries.

Quant à nous, ce qui est intéressant là-dedans, c’est que lors de nos prochaines couvertures d’incendies de véhicules (électrique, à essence ou hybride), on pourra s’appuyer sur les chiffres de cette étude pour remettre tout en contexte.