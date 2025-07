Dans une volte-face stratégique, les constructeurs revoient leurs plans d’électrification. Selon le rapport Car Wars 2025 de la Bank of America, pas moins de 58 nouveaux modèles hybrides verront le jour en Amérique du Nord entre 2026 et 2029. Une tendance nette qui confirme le ralentissement de la transition vers les véhicules 100 % électriques.

L’électrification totale prend du recul

Les ambitions électriques ont frappé un mur : la demande qui stagne, les coûts élevés, l’incertitude politique, sans oublier celle tarifaire. Le résultat ? Les véhicules électriques, qui représentaient 44 % des nouveaux modèles lancés en 2023, ne compteront que pour 34 % des nouveautés d’ici 2029. Pendant ce temps, la part des hybrides grimpe à 28 %, contre 17 % en 2023.

Pourquoi ce changement ?

Les consommateurs hésitent face aux véhicules électriques : prix, infrastructure de recharge, autonomie. Les modèles hybrides, eux, offrent une solution pragmatique : ils n’exigent pas besoin de borne, mais des économies d’essence sont quand même au rendez-vous. Ils sont aussi moins chers, plus simples à adopter et ils plaisent aux acheteurs réticents.

Kia Sorento HEV | Photo : Kia

Qui mène la danse ?

General Motors prépare neuf modèles hybrides, y compris des versions électrifiées du Cadillac Escalade, du GMC Yukon et du Chevrolet Tahoe. Stellantis, Hyundai et Toyota suivent avec chacun huit à neuf nouveaux modèles. Nissan et Mercedes-Benz, à l’inverse, restent timides avec seulement un véhicule hybride prévu chacun.

Une stratégie pour survivre ?

Avec la fin annoncée des incitatifs fédéraux pour les véhicules électriques et un relâchement des normes environnementales, les constructeurs n’ont plus l’obligation (ni l’urgence) d’investir massivement envers des modèles qui nuisent encore à leur rentabilité. Les hybrides deviennent une planche de salut… et un compromis acceptable entre économie et environnement.

Vers une part de marché significative

En 2028, les ventes de véhicules hybrides aux États-Unis devraient atteindre 3,4 millions d’unités, soit 20 % du marché. Et Bank of America croit que ce n’est qu’un début.