• Infiniti présente son nouveau logo 3D et sa nouvelle image de marque.

Il n’est pas rare de voir un constructeur changer son logo, le moderniser, voire lui apporter des retouches. C’est fait pour toutes sortes de raisons. Parfois, c’est simplement pour le faire évoluer. En d’autres occasions, c’est pour rajeunir l’image de la marque, lui donner un coup de pouce.

L'évolution du logo d'Infiniti Photo : Infiniti

C’est ce qui se produit dans le cas d’Infiniti qui stagne depuis plusieurs années. La compagnie qui existe depuis 34 ans nous présente un quatrième logo, ou une troisième évolution de ce dernier, si vous voulez. Avant de préciser les changements, il est important de se rappeler ce qu’il signifie, soit une route qui est infinie, jusqu’à l’horizon.

Infiniti revoit son logo Photo : Infiniti

Selon Infiniti, son nouveau logo emprunte un design qui met l’accent sur la route infinie et la ligne d’horizon. Alors que le centre des anciennes versions du logo se terminait par une pointe tranchante, la nouvelle variante réunit deux lignes plates qui s’étendent à l’arrière-plan, comme une route qui se dirige vers l’infini. Il est complété par un nouvel espacement des lettres de la marque qui accentue la ligne d’horizon.

Le nouveau logo tridimensionnel va se trouver sur les futurs produits de la compagnie, mais celle-ci n’a pas précisé à quel moment ni sur quels véhicules il était pour apparaître. On peut s’attendre sur le premier nouveau modèle qui nous sera présenté, sur un concept, ou encore sur un produit actuel qui profiterait d’un rafraîchissement. Ça ne devrait pas tarder.

Signe des temps, le nouveau logo sera illuminé sur le capot des nouvelles créations d’Infiniti.

Logo d'Infiniti Photo : Infiniti

Le nouveau design s'accompagne de changements dans l'architecture globale des concessions Infiniti. L'entreprise explique que son objectif est de créer une expérience d'achat unique et mémorable, inspirée du Japon et de l'héritage de la marque.

Selon la marque, la nouvelle architecture commerciale « allie un extérieur épuré et minimaliste à un intérieur ouvert et lumineux. L'entreprise propose des espaces de vente physiques qui permettent aux clients de se connecter et d'interagir. »

Nouveau design de concession Infiniti, fig. 1 Photo : Infiniti

Nouveau design de concession Infiniti, fig. 2 Photo : Infiniti