Infiniti interrompt la production de son VUS compact QX50 en raison de la pénurie de puces électroniques, laissant les concessionnaires de la marque à court de deux modèles importants maintenant.

L’assemblage du QX50 dans l’usine d’Infiniti à Aguascalientes, au Mexique, sera suspendu en juin, nous apprend le magazine Automotive News.

Un porte-parole d’Infiniti a confirmé l’arrêt et a noté que la production de la berline Q50 au Japon sera également arrêtée le mois prochain.

« Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec nos fournisseurs et partenaires pour évaluer l’impact des problèmes de chaîne d’approvisionnement et minimiser les perturbations pour nos détaillants et nos clients », a déclaré le porte-parole.

Le QX50 est le modèle le plus vendu d’Infiniti et il représente environ le tiers des ventes de la marque aux États-Unis (chiffres du premier trimestre de cette année).

La pénurie de puces électroniques survient alors qu’Infiniti est sur le point d’y aller avec plusieurs lancements de produits clés. Le nouveau VUS QX55 a commencé à se pointer en concession le mois dernier, tandis que la production de la nouvelle génération du QX60 devrait commencer au début du mois de juillet.

Photo : V.Aubé Infiniti QX55

Le lancement du QX60 est crucial pour Infiniti qui souhaite renverser la vapeur après avoir connu sa plus forte baisse annuelle de ventes (en pourcentage) de son histoire. On parle d’un recul de 32 % l’an dernier, des chiffres qui valent pour le marché américain. D’ailleurs, Infiniti fait tout pour protéger le lancement du QX60 et réserve donc ses puces pour ce dernier.

La rupture de l’approvisionnement en QX50 intervient alors que les concessionnaires se retrouvent sans stock de QX60 à l’approche de la saison estivale. La production du QX60 sortant a pris fin en décembre, mais le modèle redessiné n’arrivera pas avant la fin août ou le début septembre. Encore une fois, mentionnons que la situation décrite est celle du marché américain, mais la situation ne s’annonce pas plus rose au Canada.

Tout cela n’a rien de rassurant, d’autant plus que l’on sait que la crise ne se résorbera pas en quelques semaines, mais plutôt en quelques mois.

Il y a de l’espoir à l’horizon toutefois, car on apprenait vendredi qu’un groupe de sénateurs américains est sur le point de dévoiler une proposition de 52 milliards qui stimulerait considérablement la production de puces à semi-conducteurs et la recherche aux États-Unis sur une période de cinq ans.

On saura la semaine prochaine si la proposition pourra aller de l’avant. En attendant, plusieurs se croisent les doigts à travers l’industrie, y compris les dirigeants d’Infiniti.