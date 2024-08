C’est sans trop de surprise qu’on apprend que la berline compacte Q50 d’Infiniti ne sera pas de retour en 2025. Voilà qu’une autre berline disparaît du marché nord-américain.

Le modèle a fait son apparition sur le marché pour l’année modèle 2014, mais est resté relativement inchangé depuis, Infiniti ne donnant à sa berline que quelques modifications au fil des ans. Pendant ce temps, ses concurrentes dans un segment qui est en déclin depuis plusieurs années ont quant à elles reçu des mises à jour les rendant plus modernes et plus attirants pour les consommateurs.

Avec le retrait de la Q50, Infiniti deviendra donc l’an prochain une marque de VUS à part entière. Le titre de modèle de base de la marque de luxe passera à l’utilitaire compact QX50. Il sera accompagné dans la gamme par le QX55, version coupé du 50, ainsi que le multisegment à trois rangées QX60 et le QX80, qui obtient une mise à jour importante pour l’année modèle 2025.

Pour la suite, Infiniti compte ajouter du sang neuf à sa gamme, premièrement par l’introduction d’un multisegment intermédiaire qui porterait el nom QX65. Le constructeur japonais a également confirmé son intention de développer deux modèles tout électriques, dont un modèle de style fastback et un multisegment. Dans leurs cas, par contre, on n’a pas donné d’échéancier, et vu que plusieurs autres manufacturiers ont repoussé au cours des derniers mois l’introduction de nouveaux modèles entièrement électriques, il se peut bien qu’Infiniti fasse pareil. On verra bien.